Santiago: Retraso en los trabajos de la calle Del Sol afecta comercio

Los trabajos de intervención que se ejecutan en la calle Del Sol, una de las principales vías del centro histórico de esta ciudad, registran retrasos que han provocado pérdidas económicas a comerciantes y aumento en los costos operativos del transporte público.

De acuerdo con informaciones obtenidas de parte del sector trasporte y comerciantes afectados, lo proyectado inicialmente por los ejecutores de la obra, los trabajos debían presentar cerca de un 50% de avance a esta fecha.

Sin embargo, debido a los retrasos acumulados, aún no ha sido concluido el primer tramo del proyecto, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la intervención, que ronda los cinco meses. El presidente de la Federación de Trabajadores del Transporte de la Región Norte (Fetranreno), Gervacio de la Rosa, afirmó que el cierre prolongado de la vía ha generado dificultades para los choferes de la ruta A, que tradicionalmente circula por esa zona.

“El estancamiento de los trabajos ha afectado tanto a los transportistas como a los comerciantes del entorno de la calle Del Sol”, expresó el dirigente choferil. Indicó que los conductores han tenido que modificar sus recorridos, lo que implica mayor consumo de combustible, incremento del tiempo en ruta y reducción en los ingresos diarios.

Asimismo, advirtió que el gremio continuará reclamando la agilización de los trabajos y no descartó convocar encuentros para evaluar posibles acciones si la situación persiste.

“Esperamos que las autoridades aceleren la reapertura de la vía en el menor tiempo posible”, manifestó.

cuestionamientos técnicos y de planificación

Sobre el desarrollo de la obra, Hanlet Otáñez, dirigente del partido Fuerza del Pueblo en Santiago, atribuyó los retrasos a fallas en la planificación y ejecución técnica del proyecto.

“Lo que está ocurriendo en la calle Del Sol obedece fundamentalmente a una falta de planificación en la gestión de la obra y de los tiempos, así como a la tecnología que se está utilizando”, sostuvo.

El dirigente político afirmó que las excavaciones se han realizado sin estudios previos suficientes sobre los servicios soterrados, lo que, aseguró, ha provocado retrasos en la ejecución.

Además, señaló que el prolongado tiempo de intervención ha impactado de manera negativa la actividad comercial y la movilidad en el centro de la ciudad.

“Lo que parecía ser una promesa de mejora y embellecimiento se ha convertido en un problema económico, social y de tránsito para Santiago”, expresó.

Otáñez sugirió que, para agilizar la obra, se deben resolver posibles inconvenientes financieros y utilizar métodos de excavación más modernos que permitan intervenir el subsuelo sin afectar significativamente la superficie.

autoridades proyectan conclusión del primer tramo

En tanto, el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial, Ángel de la Cruz, informó que el proyecto de readecuación del cableado contempla la construcción de un túnel de servicios subterráneo, con el objetivo de organizar y modernizar las redes de servicios en la zona.

Durante una reunión realizada recientemente en la Alcaldía de Santiago, en la que participaron funcionarios locales y nacionales, se estableció que el primer tramo de la obra, actualmente en ejecución, será concluido entre los días 15 y 28 de febrero, lo que permitirá restablecer el tránsito vehicular en ese segmento.

Asimismo, se indicó que, a partir de esa fecha, la calle Del Sol será habilitada de manera progresiva por cuadrantes, con el propósito de facilitar el desplazamiento peatonal y vehicular, además de reducir el impacto económico en los comercios del área.

impacto comercial

Propietarios de establecimientos ubicados en el entorno de la calle Del Sol han reportado disminución en el flujo de clientes, lo que, según explican, ha generado pérdidas económicas desde el inicio de la intervención.

Diversos sectores han atribuido los retrasos a presuntas fallas en la planificación de la obra, lo que ha generado preocupación entre comerciantes, transportistas y ciudadanos que utilizan esta importante arteria vial.