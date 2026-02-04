Las ventas están por el suelo en la comunidad de Paya, Baní

El importante y variado comercio que generaba el amplio tráfico vehicular que circulaba por la carretera Sánchez para los negocios localizados en las comunidades de Paya y Escondido, han visto disminuir sus ventas de forma dramática desde que entró en funcionamiento la avenida Circunvalación de Baní.

El 14 de agosto de 2025 fue inaugurada la vía con el propósito de sacar el tráfico de vehículos pesados del centro de la ciudad banileja y para ahorrar tiempo y combustible a conductores del Sur.

Negocios que por décadas fueron el sustento de propietarios, empleados, suplidores y familias en estas comunidades a los laterales de la carretera Sánchez, han visto, los últimos 4 meses, bajar estrepitosamente sus ventas con la disminución del tráfico vehicular por esta carretera.

Comercios emblemáticos localizados en la comunidad de Paya, como la Dulcería Las Marías, conocida por más de 50 años, generando una marca regional, como “El Dulce de Paya”, al reducir sus ventas en más de un 50 por ciento, según revela Carol Yuvelys, una de sus empleadas.

“Después que esa carretera está funcionando aquí han bajado las ventas como a la mitad, al punto que se han tenido que poner horarios por turno para no tener que despedir empleados”, dijo.

Claudio Pescado reconoce que las ventas han bajado mucho.José Dicén

Con gran pesar en sus palabras, Milagros Peguero, administradora del parador de comidas Las Marías, dijo que las ventas han bajado cerca de un 50 por ciento los últimos 4 meses.

“Bueno se ha sentido bastante, porque las ventas han bajado bastante, las ventas están por el suelo, han bajado más de un 50 por ciento”, afirmó.

Incluso, aseguran que este negocio ha tenido que despedir ya algunos empleados porque las ventas actuales no los soportan en la nómina.

Igual fenómeno viven los demás negocios aquí, como otras dulcerías, frituras, fruteros, restaurantes y otros.

mercadito de paya

Igual situación se manifiesta en la zona del Mercadito de Paya, al este del distrito municipal, zona reconocida en el país por conductores, pasajeros, turistas y familias completas que se desplazan hacia la región Sur, allí se detienen ante la amplia variedad de productos frescos del campo y, a buenos precios que pueden encontrar aquí.

Desde un rico frasco de mariscos frescos, víveres, pescados, frutas, vegetales, hasta alimentos cocidos, bebidas y suvenir propios de la zona.

El comercio de aquí lo dirige un grupo de banilejos, quienes han llevado desde aquí el sustento de sus familias por más de 40 años; pero hoy ese comercio y esos ingresos están de capa caída.

En eso coinciden tanto venduteros nuevos como las principales cabezas que fundaron esta plaza hace 47 años, entre estos Claudio Pescado, que expresa: “Sí, las ventas han bajado mucho, diría yo que demasiado”.

El negocio de Claudio se ha especializado todo este tiempo en la venta de pescado, mariscos y comida de fonda para los conductores y familias que viajan al Sur.

Aunque cree que, de diciembre para acá, las ventas para él han experimentado una ligera mejoría.

víctor, plaza la bazuca

Al ser preguntado por los periodistas de Listín Diario sobre el efecto en las ventas de su negocio en la zona, aseguró que su negocio lleva 25 años aquí en la venta, frutas, víveres, verduras y hortalizas.

La vendutera de mangos Isabel Guzmán dijo que ha bajado la venta.José Dicén

“Toda una vida, toda una vida”, refirió Víctor, Plaza la Bazuca.

“Esto ha sido una derrota total, hermano mío, se han ido los negocitos al suelo. Mire cómo están esas mesas, pelá”, dijo al señalar las mesas del negocio, donde a las 10:00 de la mañana no se ve ni un solo cliente.

Antes de la Circunvalación esto estaba lleno, afirmó; “pero el flujo de vehículo se ha ido por allá”. Víctor mostró hacia el Sureste de la vía, por donde corre la Circunvalación de Baní.

Cuando se le preguntó si han pensado en alguna salida a esta situación, dijo que están aguantando en la zona hasta que Dios quiera.

otros testimonios

José Augusto, tiene siete años en el puesto, al lado de la dulcería Las Marías, quien sostuvo que la situación está mala y que ya no es lo mismo. Ana, de la Plaza 4H, un negocio estilo restaurant, que sirve alimentos a los viajeros del Sur, dijo que “las ventas han bajado en un 75 por ciento. Esto está muerto después de la Circunvalación”.

Marcel, administradora del colmado Plaza Gonzales, sostuvo que las ventas “han bajado muchísimo, más de un 50 por ciento. Aquí se paraba todo el transeúnte; camioneros, guagüeros, conductores de todo tipo de vehículos y pasajeros, ya no es igual, han bajado tanto, que a veces duro hasta una hora sentada y no entra nadie”.

Explican que hace cuatro meses, negocios que abrían sus puertas desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 de la medianoche, están cerrando ahora a las 9:00 y 10:00 de la noche.

escondido-baní

Chailyn Peguero, empleada de Home Licourt Store, dijo: “Uff, muchísimo, las ventas han bajado una barbaridad, las ventas aquí han bajado entre un 70 y un 80 por ciento”.

“Antes los parqueos aquí paraban llenos de vehículos los fines de semana, ahora usted encuentra esto vacío, completamente vacío”, dijo Peguero.

Afirmó que algunos empleados han sido despedidos por la falta de clientes y las bajas en las ventas.

La vendutera de mangos Isabel Guzmán dijo que ha bajado la venta, pero se sigue vendiendo bien.