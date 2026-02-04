Comandante del Ejército afirma crisis haitiana "es una situación de inseguridad considerable"

El comandante general del Ejército de la República Dominicana, Jorge Iván Camino Pérez, durante un recorrido por la zona fronteriza dijo que hay que reconocer y estar consciente que Haití está atravesando una gran dificultad, agravada por las crisis económica, política, social e inseguridad.

“La situación de Haití no es pequeña, es una situación de inseguridad considerable, por lo cual nuestro país ha estado abogando porque la comunidad internacional enfoque sus esfuerzos en estabilizar ese país, entonces tenemos un vecino que tiene complicaciones”, dijo.

Camino Pérez dijo que en el mes de enero 19,800 extranjeros aproximadamente fueron repatriados hacia Haití, pero indicó que lo ideal es que no hubiera migración irregular, por lo que lamentó que el vecino país este sometido a una situación de inestabilidad y de inseguridad que hace forzar la migración.

“También destacarle que en este mes hubo 77 personas que fueron sometidas, presentadas al Ministerio Público por la condición de actividades ilícitas en la zona fronteriza, el Ejército sigue trabajando de manera permanente, de manera constante garantizando y asegurando lo que es nuestra línea fronteriza”, dijo Camino Pérez.

El comandante del Ejército de la República Dominicana hizo un recorrido en la frontera, donde supervisó puestos y destacamentos de la institución castrense, así como reuniones con alcaldes de zona fronteriza, destacando a su vez que todo está bajo control y tranquilidad.