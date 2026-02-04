Productores de café de Polo denuncian abandono tras pérdidas por tormenta Melissa

Productores de café y otros rubros agrícolas del municipio de Polo, en la provincia Barahona, denunciaron sentirse abandonados por el sector agropecuario del Gobierno, tras asegurar que aún no reciben las ayudas prometidas luego de las pérdidas ocasionadas por la tormenta tropical Melissa, tras su paso por esta región sureña.

Los agricultores afirmaron que, a causa de las intensas lluvias provocadas por el fenómeno atmosférico, se perdió alrededor del 80 % de la producción cafetalera, lo que ha generado una severa crisis económica en decenas de familias que dependen directamente de esta actividad económica.

Indicaron que, tras el paso de la tormenta, autoridades del sector agropecuario les informaron que serían compensados con recursos económicos para recuperar sus cosechas; sin embargo, aseguraron que a la fecha esos aportes no se han materializado.

“Nos dejaron esperando una ayuda que nunca llegó. Estamos en la miseria y la desesperanza, y esto afecta no solo a nuestras familias, sino a toda la comunidad”, expresó uno de los caficultores consultados.

De acuerdo con informaciones ofrecidas previo a la queja de los caficultores, la Dirección Regional de Agricultura, con asiento en Barahona, informó que más de 18 millones de pesos habrían sido distribuidos como apoyo a productores agrícolas de la región Enriquillo afectados por las lluvias.

No obstante, los caficultores de Polo aseguran que esos recursos no han llegado a quienes realmente perdieron sus cultivos, como es el caso de ellos que ahora “sufren las de Caín” porque la ayuda económica prometida por el gobierno hasta ellos no ha llegado.

Asimismo, denunciaron que, supuestamente personas que no se dedican a la actividad agrícola habrían recibido compensaciones económicas, mientras productores que sí resultaron afectados continúan sin recibir asistencia oficial.

Ante esta situación, los agricultores hicieron un llamado a las autoridades del Ministerio de Agricultura para que revisen el proceso de distribución de las ayudas y acudan en auxilio de los productores que, aseguran, enfrentan una de las peores crisis de los últimos años.