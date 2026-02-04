Denuncian falta de vehículo adecuado para traslado de cadáveres en Espaillat

El activista comunitario Guanchi Comprés denunció la ausencia de un vehículo debidamente condicionado para el traslado digno de cadáveres en Moca, provincia Espaillat, una situación que, según afirmó, afecta desde hace años a la población.

Comprés señaló que desde hace más de cinco años ha realizado múltiples solicitudes a las autoridades competentes para que se atienda esta problemática, sin embargo, aseguró que solo ha recibido promesas que hasta el momento no han sido cumplidas.

El dirigente social calificó como alarmante que, pese a no contar con una unidad especializada para el traslado de personas fallecidas, existan al menos dos personas designadas para realizar esta labor, mientras los cuerpos se movilizan de manera improvisada e inadecuada por el centro de la ciudad, en ocasiones en la parte trasera de camionetas.

Advirtió que esta práctica atenta contra la dignidad humana y genera molestia, debido a que los fuertes olores que se desprenden han llegado causar la interrupción de clases en centros educativos cercanos, cuando transitan por las inmediaciones, puesto no cuentan con ningún tipo de protección sanitaria.

Comprés reiteró su llamado urgente a las autoridades provinciales y nacionales para que doten a la provincia Espaillat de un vehículo acondicionado conforme a los protocolos sanitarios que garantice un manejo respetuoso, seguro y digno de los cuerpos.