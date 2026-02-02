Solicitan 18 meses de prisión preventiva contra dueños de centro de diversión acusados de explotación sexual

El Ministerio Público solicitó medidas de coerción de 18 meses de prisión preventiva, contra los miembros de una red que supuestamente se dedicaba a la explotación sexual en el centro de diversión nocturna Keobs, propiedad del empresario Luís Carlos Céspedes Herrera, principal acusado.

Esta solicitud preventiva se canalizó a través de la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (Pett), adscrita a la fiscalía de Puerto Plata.

La solicitud fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta provincia e incluye además a Rocío Nicole Paulino (Mamasán); Vanesa Sirete Ventura y Madelyn Antorcha Francisco Cortés, integrantes de la presunta red.

El fiscal titular, Kelmi Duncan, ha declarado este caso de complejo, lo que ha sido corroborado por la titular de la Pett, Joanna Bejarán, y la adjunta Carmelina Soto.

Las autoridades judiciales persiguen activamente a otra mujer, cuyo nombre no ha sido divulgado, la cual está vinculada a esta red de explotación sexual.

La fiscalía de Puerto Plata, como órgano persecultor, procedió el fin de semana último a realizar un allanamiento en el referido centro, rescatando a unas 20 mujeres, entre ellas colombianas, haitianas, dominicanas, las cuales eran retenidas a la fuerza por parte de esta red de explotación sexual y comercial.

El centro de diversión intervenido por la fiscalía está ubicado en el edificio Carlos III de la calle Las Palomas de la Urbanización Cerros del Atlántico.

Realizan protesta

Mientras era conocida la audiencia, un grupo de mujeres que se identificaron como trabajadoras del centro, realizaron una protesta en reclamo de la puesta en libertad de sus patrones, alegando que las acusaciones contra éstos son falsas y que trabajan en el lugar por voluntad propia.

El Ministerio Público sostiene que en el lugar se incurrió en violaciones a la ley, que se práctica la explotación sexual y quehabía menores en el establecimiento.