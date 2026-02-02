Hospital de Altamira tiene 12 años en reconstrucción

A doce años de haberse iniciado la reconstrucción del Hospital Municipal Manuel Joaquín Mendoza, comunitario y personal médico del municipio de Altamira, en la provincia Puerto Plata, reclaman a las autoridades acelerar y concluir los trabajos de dicha obra, cuya ejecución comenzó en junio de 2013 y ha avanzado de manera intermitente y lenta.

De acuerdo con residentes y trabajadores de la salud, la prolongada paralización del proyecto ha obligado al hospital a operar en un local provisional que no reúne las condiciones más adecuadas para ofrecer una atención digna y eficiente a los pacientes de la zona.

El director del centro de salud, doctor Víctor Manuel Montana, explicó que la obra permaneció paralizada durante más de una década debido a cambios en el proceso de contratación.

“El hospital se comenzó a construir en el año 2013 y estuvo paralizado por unos 12 años. Luego se cambió el contratista y recientemente se reiniciaron los trabajos, incluyendo una remodelación que agrega áreas que no estaban contempladas originalmente, como dos Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)”, indicó el galeno.

Montana aseguró que, aunque el hospital continúa ofreciendo todos los servicios básicos en el local donde opera actualmente, las condiciones no son las más cómodas para el personal ni para los pacientes.

“Se están ofreciendo todos los servicios: consultas, emergencia, odontología y demás áreas, pero evidentemente no se trabaja con la misma comodidad que tendría el hospital en su nueva estructura. Es un centro de segundo nivel y necesita instalaciones acordes”, precisó.

Sobre la entrega de la obra, el director manifestó que, de mantenerse el ritmo actual, los trabajos podrían concluir en los próximos meses. Indicó además que el personal médico se trasladó al local provisional el 26 de noviembre del pasado año, donde permanece hasta tanto se finalice la reconstrucción.

la edificación

Durante un recorrido por la edificación en proceso, se pudo observar a decenas de obreros laborando de forma continua en áreas de albañilería, electricidad, plomería, levantamiento de paredes y vaciado de concreto, con el objetivo de agilizar la terminación del centro hospitalario.

El nuevo Hospital Municipal Manuel Joaquín Mendoza contará con una estructura que incluye ampliación de servicios, quirófano, emergencia, áreas administrativas y una moderna Unidad de Cuidados Intensivos, entre otras facilidades incorporadas en la fase de ampliación.

los comunitarios

Por su parte, Cristian Peña Colón, en representación de los comunitarios, expresó que médicos, enfermeras, personal administrativo y residentes de Altamira esperan que la obra sea concluida a la mayor brevedad posible.

“El lugar donde está funcionando actualmente el hospital no es el más recomendable para atender a los pacientes. Lo que pedimos es una atención digna y eficiente para los residentes de Altamira y las comunidades aledañas”, enfatizó.

Los munícipes reiteraron su llamado a las autoridades de salud y de infraestructura para que prioricen la culminación de esta obra, considerada vital para el sistema sanitario de la región.