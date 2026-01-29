PN apresa a "Bobolón", un hombre acusado de robar motocicletas

Agentes de la policía Preventiva y la Dirección Central de Investigación (Dicrim), en coordinación con representantes del Ministerio Público, apresaron a Leandro López Sandoval, alias "Bobolón", de 22 años, señalado de haber despojado a varios ciudadanos de sus motocicletas, tipo pasola, en sectores de Puerto Plata.

Como parte del compromiso con la población, los agentes de la institución del orden también recuperaron cuatro pasolas, las cuales fueron devueltas a sus propietarios.

Asimismo, fue recuperada una pistola sin documentos que el hoy detenido usaba junto a dos individuos conocidos como Willy y Anyelo (prófugos), para despojar a ciudadanos de sus motocicletas, en especial a mujeres.

Con relación a Bobolón, este fue entregado al Ministerio Público para fines de ser presentado ante un tribunal, mientras que se activa la búsqueda de Anyelo y Willy.