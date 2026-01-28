En Cambita reclaman señalización vial para evitar más muertes por accidentes de tránsito

Los residentes del municipio de Cambita, San Cristóbal, se encuentran temerosos y consternados debido a la alarmante frecuencia de accidentes de tránsito en la carretera principal; atribuyen los siniestros viales a la ausencia crítica de señalización vial.

Según moradores, durante los finales del 2025 e inicios del 2026, en la carretera kilómetro 4 han ocurrido unos 13 accidentes viales, con resultado de cuatro muertos. Lo que debería ser una vía de comunicación segura se ha transformado en un escenario de tragedias diarias.

Los moradores dicen que la falta de controles y advertencias visuales ha provocado incidentes que no solo resultan en daños materiales, sino que han segado la vida de decenas de vecinos y han dejado a otros con secuelas permanentes, incluyendo la pérdida de extremidades.

El presidente de la junta de vecinos, Rafael Mateo Durán, dijo que en 2025 solicitó la colocación de señalizaciones viales y mayor cantidad de reductores de velocidad, pero no obtuvo respuestas.

“La cerramos hasta que no resuelvan con la señalización porque yo hice una solicitud y no me dieron la cara con ese caso. Ya se han muerto varias personas por no haber policías acostados.

Cerca de la escuela hay un señor con una pierna menos porque un camión le pasó por arriba”, aseguró Mateo Durán, quien también es primo de varios fallecidos en la carretera.

Además, Manauris, un vecino del sector, aseguró que la falta de señalizaciones y la imprudencia de los conductores de vehículos pesados han sido la causa de que la carretera de Cambita se convirtiera en una vía temeraria para los transeúntes y quienes residen cerca de la vía.

“Diario hay un accidente y, más cuando viene la gente de la capital, es muy fuerte. Muchos muertos y muchachos con las piernas fracturadas, lisiadas. El mismo día que mataron a los dos niños se supo de dos que atropellaron más abajo (frente al Centro Educativo Club Rotario)”, manifestó Manauris.

Los comunitarios temen que se sumen más muertes y mutilados por la falta de señalizaciones de tránsito y reductores de velocidad, haciendo un llamado a las autoridades viales y sindicales de la provincia.

muertes recientes

Hace una semana se registró el fallecimiento de Evel Mateo, de 3 años, y José Enmanuel Nova, de 13, quienes pasaban por el Centro Educativo Club Rotario hacia sus viviendas, luego de que el mayor buscara al pequeño a la sala de tarea.

Según el padre del mayor, José Ramón Nova, entre las 5:17 de la tarde, un camión impactó a los menores, arrebatándoles la vida de inmediato. Este se enteró cuando llegó de trabajar y fue sorprendido con un audiovisual donde se mostraba el hecho.

“Él (José Enmanuel) fue a buscar a otro que estaba en la sala de tarea; la gente me dice que ellos iban en la orilla caminando y el señor del camión lo rebasó. En esa calle (kilómetro 4 de la carrera de Cambita) pasan muchos casos”, expresó Nova recordando ese día.

Hasta el momento, los familiares de José Enmanuel se encuentran en el caso con el conductor del camión que le quitó la vida a su hijo. El hombre se enfrenta a una medida de coerción de tres meses de prisión preventiva, domiciliaria y con impedimento de acercarse a las proximidades del hecho, según informó Nova.

Luego del accidente, el jueves 22, los familiares y vecinos de los dos menores de edad realizaron una marcha próxima al lugar del accidente donde acudió Pura Casillas Dolores, gobernadora de la provincia de San Cristóbal, quien se comprometió a reunirse con los líderes comunitarios para la colocación de señalizaciones en la carretera de Cambita.