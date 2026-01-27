Reclaman sanciones por ventas informales en línea

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Santiago (Asecensa), José Octavio Reynoso, advirtió que los centros comerciales que realizan ventas en línea sin cumplir con las regulaciones fiscales del país deben ser sancionados por las autoridades.

“Si esas ventas online no cumplen con las regulaciones de la República Dominicana, deben ser sancionadas”, afirmó el dirigente comercial.

Reynoso sostuvo que estas operaciones digitales, en muchos casos realizadas sin control ni supervisión de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), representan una práctica irregular que afecta directamente al comercio formal.

En ese sentido, exhortó tanto a la DGII como a la Dirección General de Aduanas (DGA) a asumir un rol más activo en la fiscalización de estas operaciones, con el objetivo de verificar el cumplimiento del pago de impuestos y aranceles correspondientes.

“No es solo un asunto del MIVED, deben realizarse fiscalizaciones por parte de la Dirección General de Aduanas y la DGII para comprobar el pago de los aranceles y evitar la evasión de impuestos”, puntualizó.

Estas declaraciones surgen a raíz de un recorrido realizado por Listín Diario, donde se confirmó que estos negocios mantienen ventas informales a pesar de los carteles de ‘Obra Paralizada’ impuestos por el Ministerio de Viviendas y Edificaciones.

Asimismo, Reynoso indicó que desde Asecensa rechazan cualquier práctica que genere competencia desleal, particularmente aquellas atribuidas a algunos comercios de capital chino, aunque respaldan el libre comercio siempre que se desarrolle dentro del marco legal.

“Ahora mismo se puede generar una competencia desleal con las ventas online si no se están pagando impuestos, porque hay una una disminución importante de los costos operativos y eso es lo que estamos atacando”, concluyó.

