Llaman a honrar a Duarte al celebrar 213 años de su natalicio

Con un llamado a la juventud a honrar el legado de Juan Pablo Duarte, fue celebrado en este municipio cabecera el 213 aniversario del natalicio del fundador de la República Dominicana.

Funcionarios civiles y militares, así como personalidades, muy temprano izaron la bandera en la Gobernación provincial para luego trasladarse a una misa en la Iglesia San Bartolomé.

La gobernadora Maria Ester Díaz Medina destacó el papel que debe asumir cada dominicano para honrar la memoria de Duarte.

De su lado, el presidente provincial del Instituto Duartiano, Ramón de Jesús Núñez Duval, abogó por la integración de la juventud a fin de poner en práctica las enseñanzas del patricio.

En tanto, la directora de la Regional 18 de Educación, Virginia Encarnación, llamó a respaldar el trimestre patricio que comienza este 26 de enero.

Las actividades en honor al ideólogo de la Independencia Nacional culminaron con una ofrenda floral depositada en el Parque Duarte.