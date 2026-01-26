El presidente electo de Chile y Abinader echan un vistazo al muro fronterizo

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, visitó el domingo la verja perimetral que el Gobierno dominicano construye en la frontera con Haití, donde definió la obra como una “solución integral de control de fronteras” y mostró interés en incorporar algunas medidas aplicadas por República Dominicana en su denominado plan de “escudo fronterizo”.

Kast tiene previsto asumir el poder el 11 de marzo.

La visita tuvo lugar en Dajabón, una de las cinco provincias fronterizas del país. Kast estuvo acompañado por el presidente Luis Abinader, así como por funcionarios de ambos países y militares.

Las autoridades dominicanas ofrecieron al mandatario electo chileno y a su comitiva una presentación sobre los “avances, alcances y beneficios estratégicos” de la verja perimetral, según informó la Presidencia en un comunicado.

Control migratorio es “fundamental”

Kast subrayó el enfoque integral del muro que se levanta desde 2021 y combina infraestructura física, tecnología y presencia militar.

“Aquí nos han explicado una parte del control fronterizo que consiste en la construcción de una verja con todas las medidas de seguridad, tanto de control electrónico de todo tipo, también de control físico con un despliegue importante del Ejército”, afirmó a los periodistas.

Kast sostuvo que el control migratorio es una medida importante de su futura política migratoria y valoró los resultados de República Dominicana en la identificación de personas que ingresan de manera irregular al territorio.

“El control migratorio es fundamental. Y ellos lo que han logrado es ir identificando una cantidad importante de personas que usan distintos nombres, distintas identidades”, dijo.

Kast también vinculó estas prácticas con la detección de delitos graves, como la trata de personas y el abuso de menores.

“Y ahí se detecta el abuso de menores, un área en la que se ha especializado nuestra ministra de Seguridad, dentro de lo que fue su trabajo en la Fiscalía, (donde) también se percataron del uso de menores de edad”, señaló.

El mandatario electo chileno indicó que durante la visita se les explicó cómo operan algunos mecanismos de fraude asociados a procesos migratorios, particularmente en los casos de reunificación familiar.

“Aquí nos comentaban que por dinero, por abuso, muchas veces todo lo que son las visas de reunificación familiar no corresponden a esa situación. Y en esa línea debemos compartir información con distintos países”, dijo.

Kast explicó que Chile enfrenta desafíos similares en sus fronteras y que existen situaciones similares en los flujos migratorios irregulares.

“Nosotros tenemos grandes fronteras a través de las cuales ingresan personas de otras nacionalidades muchas veces con una especie de pasaporte de un menor de edad, que es parte de la trata de personas”, advirtió.

Añadió que ese tipo de situaciones ya han sido detectadas por su equipo de seguridad.

“Eso es algo que nuestra ministra ya detectó y hoy día se puede organizar y planificar mejor”, afirmó.

La ministra de Seguridad de Chile, Trinidad Steinert, dijo se está evaluando la mejor alternativa para adoptar medidas tecnológicas y físicas en el país sudamericano.

El objetivo, explicó a los medios, es “darle seguridad a las personas que viven en nuestro país”.

“Que todos sepan quiénes están en nuestro país viviendo y sepamos quién es nuestro vecino, porque es la única forma en que podemos hacer efectivas las responsabilidades”, sostuvo.

Kast llegó a Dajabón vistiendo una chacabana blanca, uno de los atuendos más representativos de la cultura contemporánea dominicana, gesto que no pasó desapercibido durante la actividad oficial.

Destaca visita de Kast

El presidente Abinader destacó la visita de Kast como un acto simbólico y político, al tratarse de su primera salida oficial al extranjero tras ser electo presidente de Chile.

A su juicio, esto representa un reconocimiento a República Dominicana y a los avances alcanzados en materia de seguridad, desarrollo y control fronterizo.

El jefe del Estado dominicano explicó que los temas de migración y seguridad fueron abordados previamente en una reunión bilateral, junto a asuntos económicos como el turismo, las zonas francas y el comercio.

Indicó que la delegación chilena mostró interés en conocer experiencias exitosas del país en el control de la delincuencia y en sectores estratégicos de la economía.

Abinader reiteró que la verja perimetral constituye una prioridad de alta seguridad nacional y afirmó que la obra ha permitido avanzar de manera significativa en los objetivos para los cuales fue concebida.

Precisó que su ejecución continúa de forma progresiva, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias del Estado.

Durante la jornada, el ministro de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre, destacó que la verja perimetral integra infraestructura física, tecnología avanzada y un despliegue operativo permanente, lo que ha contribuido a reducir el tráfico ilícito de mercancías, armas, drogas e indocumentados, así como el robo de vehículos, motocicletas y ganado en zonas fronterizas.

Plan de “escudo fronterizo”

En una rueda de prensa conjunta realizada el sábado en la residencia presidencial en Santiago de los Caballeros, Kast explicó que su visita forma parte de una gira regional enfocada en políticas fronterizas y otros temas.

“Hemos podido recorrer distintos países viendo el tema fronterizo. De ahí salen nuestras políticas públicas que vamos a comenzar a implementar a partir del 11 de marzo”, expresó.

El mandatario electo detalló que su propuesta se denomina plan de “escudo fronterizo”.

“No es solamente cerrar definitivamente nuestras fronteras, sino hacerle un llamado a todas aquellas personas que están de manera irregular en nuestra nación, para que salgan de la nación y vuelvan a entrar de manera regular”, dijo.

Kast insistió en que Chile no se opone a la migración, pero sí a la irregularidad.

“No tenemos inconvenientes en que las personas vengan a Chile; pero tienen que entrar por la puerta y nunca por la ventana”, afirmó.

Agregó que el control biométrico y de identidad aplicado en República Dominicana resulta de especial interés para su futuro gobierno.

“En la medida en que se pueda, porque cada país tiene sus propias realidades, replicar aquellas cosas que sean útiles para Chile”, sostuvo.

La visita de Kast al país caribeño forma parte de una agenda regional que también incluye El Salvador y Panamá.

Kast salió de República Dominicana el lunes por la madrugada con rumbo a El Salvador, donde tiene previsto reunirse con el presidente Nayib Bukele y visitar la cárcel de máxima seguridad Cecot.

República Dominicana y Chile reafirmaron su compromiso de cooperación en la lucha contra el crimen transnacional, el narcotráfico, la trata de personas y la migración irregular, destacando la necesidad de respuestas coordinadas a nivel regional.