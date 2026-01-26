DNCD arresta 13 personas que ocupaban sustancias controladas

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este lunes que incautó cientos de gramos de presuntos narcóticos, en una nueva intervención realizada en el sector de Manganagua, Distrito Nacional.

El desenlace de estas acciones terminó con el arresto de 13 personas por parte de los agentes y fiscales, la ocupación de 1, 479 gramos de presunta cocaína, 297 gramos de marihuana y varias porciones de un material rocoso presumiblemente crack, al igual que una balanza, RD$4,700 pesos, ocho celulares, dos radios de comunicación, fundas y tijeras, entre otras pruebas.

"Los operativos para atacar y erradicar el tráfico de estupefacientes se enmarcan dentro de las nuevas estrategias conjuntas que ejecuta la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) para llevar mas seguridad y tranquilidad a barrios y provincias de todo el país" se lee en el comunicado enviado por la DNCD.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la justicia para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.