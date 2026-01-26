Autoridades investigan razones por las que avioneta cayó en Hatillo Palma, Monte Cristi

Una avioneta Cessna cayó en una finca en la localidad de Hatillo Palma de la provincia de Monte Cristi tras la aeronave presentar una falla en el motor.

Según informaciones preliminares, el piloto de la avioneta, identificado como José Espinal, fue llevado a un centro médico y se encuentra fuera de peligro.

La aeronave matrícula HI-963 perteneciente a la compañía Fumigaciones Aéreas del Caribe (Fumca), presenta daños parciales visibles.

Al lugar de la precipitación de la avioneta se presentaron todos los organismos de seguridad y socorro, quienes brindaron asistencia, el hecho se encuentra bajo investigación.