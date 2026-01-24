Sargento de la Policía pierde la vida en un accidente de tránsito en Jarabacoa

Un accidente de tránsito ocurrido en una zona montañosa en Jarabacoa cobró la vida de un miembro de la Policía Nacional, mientras que otro agente resultó herido y permanece ingresado bajo observación médica.

La víctima fue identificada como el sargento Aurelio Contreras Quezada, de 35 años, quien prestaba servicios como patrullero en el Distrito Municipal de Manabao. El agente era oriundo de Loma de Cabrera, provincia Dajabón.

En el incidente también resultó lesionado el raso Emmanuel de los Santos Montero, compañero del sargento.

El incidente se registró la noche del viernes 23 enero 2026, luego de que ambos agentes concluyeran su jornada laboral.

El hecho vial ocurrió en un paraje del Distrito Municipal de Manabao, cuando los uniformados se trasladaban hacia Jarabacoa.

El sargento fue declarado sin signos vitales en el Hospital Municipal Octavia Gautier de Vidal, mismo centro donde permanece ingresado el agente herido.

Según informaciones preliminares, los agentes se desplazaban en una motocicleta cuando se produjo el incidente en la vía de la zona montañosa, provocando que el sargento sufriera traumatismos severos que le ocasionaron la muerte.

El raso Emmanuel de los Santos Montero presentó lesiones producto del impacto y recibe atenciones médicas bajo observación.

Hasta el momento, las causas del hecho no han sido establecidas.

Los altos mandos de la policía nacional de Jarabacoa profundizan las investigaciones para determinar las circunstancias reales que provocaron el incidente vial.