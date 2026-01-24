Denuncian malas condiciones del estadio municipal Enrique Aquiles Polanco en Luperón

El Estadio Municipal Enrique Aquiles Polanco, un emblemático espacio deportivo dela comunidad Luperón, se encuentra en condiciones deplorables que requieren atención inmediata.

La falta de mantenimiento ha llevado a un notable deterioro de las instalaciones, afectando imagen y la funcionalidad del mismo, así como el bienestar de los deportistas que utilizan este recinto.

La ausencia de mantenimiento básico se hace evidente en los baños, los cuales están inoperantes debido a la falta de agua.

Además, el estadio ha enfrentado cortes de energía eléctrica durante más de tres meses, lo que ha dejado al recinto a oscuras y ha limitado significativamente su uso. Muchos deportistas se ven obligados a cancelar sus prácticas nocturnas, lo que afecta su rendimiento y preparación.

Estadio Municipal Enrique Aquiles Polanco.Fuente Externa

Ante esta situación crítica, dirigentes deportivos de Luperón hicieron un llamado urgente al alcalde Román Israel Brito para que tome medidas en favor de la reconexión del suministro eléctrico por parte de Edenorte.

“Los residentes de Luperón y sus deportistas merecen un estadio en condiciones óptimas para practicar sus deportes y actividades recreativas”, manifestó el comunicador Julián Pichardo.