Apresan a hombre que le propinó 42 estocadas a su expareja embarazada en Santiago

La Policía Nacional informó que se encuentra bajo custodia policial el joven señalado como el responsable de herir de 42 estocadas a su expareja, que tenía 4 meses de embarazo, en un hecho el pasado 22 de enero en Bella Vista, Santiago.

Alex Ovalle Canales permanece bajo custodia policial en un centro de salud, debido a una condición médica presentada al momento de su apresamiento.

Las autoridades informaron que, una vez sea dado de alta, será puesto a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

El arresto se produjo a través de la División Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI) de esta ciudad.

La víctima, Zenaida Muñoz, permanece ingresada en el hospital José María Cabral y Báez, mejorando dentro de su cuadro.

Al llegar al hospital el pasado 22 de enero fue sometida a una cirugía de emergencia tras recibir múltiples heridas con arma blanca.

La agresión provocó la pérdida de su embarazo de cuatro meses, y de acuerdo a su hermana Amandi Muñoz, no fue un hecho aislado, sino la culminación de un historial de violencia constante.

Amandi Muñoz explicó que su hermana acudió a la vivienda del agresor para solicitarle dinero con el fin de realizarse una sonografía relacionada con su embarazo.

Muñoz aseguró que su hermana vivía bajo un patrón de violencia física y psicológica constante, situación que incluso había afectado su salud mental en el pasado.

“Él ya estaba acostumbrado a darle golpes. La llevó a un extremo en que ella estaba mal mentalmente. Ella pasó por un proceso, se rehabilitó, y aun así volvió a pasar por esto”, explicó.