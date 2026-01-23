Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Provincias

derrumbe 

Recuperan cuerpo de hombre atrapado en derrumbe de mina Los Fructuoso, San Cristóbal

Según la Defensa Civil, el cadáver de la persona fue extraído de los escombros del lugar a la 1:12 de la madrugada de este viernes, luego de 13 horas de búsqueda.

Rescatistas trasladando el cuerpo del operador que quedó atrapado en el derrumbe de la Mina Los Fructuoso.

Rescatistas trasladando el cuerpo del operador que quedó atrapado en el derrumbe de la Mina Los Fructuoso.Fuente externa

Avatar del Josué Batista Ramírez
Josué Batista RamírezSanto Domingo, RD

La Defensa Civil informó que recuperó el cuerpo de un hombre de 55 años que quedó atrapado tras registrarse un derrumbe en la mina Los Fructuoso, municipio San Gregorio de Nigua.

Según la institución, el cadáver de la persona fue extraído de los escombros del lugar a la 1:12 de la madrugada de este viernes, luego de 13 horas de búsqueda.

El difunto se desempeñaba como operador de una de las máquinas de extracción de materiales y realizaba parte de su labor cuando sucedió el incidente.

Sus restos fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.

Avatar Josué Batista Ramírez

Josué Batista Ramírez

Ver más

Tags relacionados