Recuperan cuerpo de hombre atrapado en derrumbe de mina Los Fructuoso, San Cristóbal

La Defensa Civil informó que recuperó el cuerpo de un hombre de 55 años que quedó atrapado tras registrarse un derrumbe en la mina Los Fructuoso, municipio San Gregorio de Nigua.

Según la institución, el cadáver de la persona fue extraído de los escombros del lugar a la 1:12 de la madrugada de este viernes, luego de 13 horas de búsqueda.

El difunto se desempeñaba como operador de una de las máquinas de extracción de materiales y realizaba parte de su labor cuando sucedió el incidente.

Sus restos fueron entregados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines correspondientes.