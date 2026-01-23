Madre denuncia desconocidos intentaron raptar su hijo de 14 años

Una menor de 14 años sufrió un intento de rapto por dos hombres, cuando regresaba de la escuela hacia su residencia en la comunidad de Las Tejas en Galván, Bahoruco.

La adolescente se retiraba del centro escolar, la mañana de este viernes, cuando observó que era seguida por una furgoneta blanca de donde supuestamente salieron dos hombres armados que intentaron agarrarla.

Según la maestra Orquídea Pérez, su hija usó la inteligencia y se escondió en una vivienda deshabitada, y a pesar de su búsqueda, no fue localizada por los presuntos secuestradores, los cuales emprendieron la huida.

"Con pistola en mano se desmontaron de la guagua, la niña se quedó escondida y después que se montaron en la guagua y siguieron la calle buscándola, porque querían lograr su objetivo, cuando la niña se vio salva, entonces llegó a la escuela", dijo la denunciante.

Pérez informó que su pariente, a quien había orientado sobre el tema del secuestro, sufrió una crisis de pánico y fue trasladada de inmediato al hopital municipal para luego denunciar el suceso a la Policía Nacional.

"Yo la llevé al hospital con crisis de nervios, igual que yo. Yo les exhorto a los padres que esto no es un juego, que a cualquiera que le suceda una situación que vaya a las autoridades para que tomen carta en el asunto porque hasta que no nos pasa a nosotros no lo creemos", dijo.

Agentes policiales se presentaron al centro donde estudia la menor, como parte de la investigación a fin de esclarecer el caso y actuar jurídicamente.