Autoridades realizan requisa escolar en Politécnico de Artes en Navarrete

La incautación de armas blancas, cigarrillos electrónicos y otros objetos prohibidos durante un operativo de requisa realizado en el Politécnico en Artes Francisco Antonio Lora Cabrera, en el municipio de Navarrete, Santiago, dejó al descubierto una realidad que va más allá del procedimiento: los riesgos a los que pueden estar expuestos los más de 750 estudiantes pertenecientes al plantel.

El operativo, efectuado el pasado martes 20 de enero por disposición de la dirección del plantel y en coordinación con la Policía Escolar, permitió retirar del recinto cuchillos, navajas, bisturís, pistolas de hidrogel y otros objetos punzocortantes.

Franklin Rojas, director del centro educativo, advirtió sobre el peligro que representa la presencia de este tipo de artículos dentro de un plantel escolar, al considerar que constituyen una amenaza potencial de violencia, accidentes y lesiones.

“Los objetos encontrados en la requisa incluyen armas cortopunzantes, vapes y armas de juego que ponen en riesgo la seguridad y la salud de los niños”, explicó Rojas.

Asimismo, el director se refirió a la influencia negativa de los celulares y otros dispositivos electrónicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

“Los celulares perturban el buen desarrollo de las clases”, sostuvo.

Asamblea de padres

Ante esta situación, la dirección del centro, encabezada por Franklin Rojas, convocó a una asamblea en la que participaron autoridades del Distrito Educativo 08-07, miembros de la Policía Escolar, así como padres, madres y tutores, con el objetivo de devolver los celulares confiscados e involucrar a las familias en el seguimiento de los estudiantes vinculados al hecho.

“El día de hoy se convocó a los padres para devolver los equipos y elevar el nivel de conciencia tanto en la familia como en el centro educativo, con el objetivo de reducir las posibilidades de que estos objetos se traduzcan en inseguridad”, indicó.

Rojas explicó además que se establecieron acuerdos con los familiares para fortalecer las medidas de prevención y convivencia escolar.

“Se acordó, entre otras acciones, solicitar a las autoridades la designación de dos nuevas psicólogas para reforzar el trabajo conductual, así como aplicar las sanciones correspondientes ante actos de vandalismo que riñen con las buenas costumbres”, precisó.

De igual forma, fueron conformadas varias comisiones con el objetivo de dar seguimiento y reforzar las medidas adoptadas por el centro educativo.

Padres preocupados

Padres y tutores que asistieron a la asamblea expresaron su preocupación ante un hecho que impacta directamente la seguridad de sus hijos, resaltando la importancia del rol familiar en el acompañamiento y supervisión de los estudiantes.

“Yo quisiera que, por mi tranquilidad y la de todos los padres que estamos aquí, a esto se le dé seguimiento y se llegue hasta las últimas consecuencias”, manifestó uno de los presentes.

Otros solicitaron mayores garantías por parte del centro educativo para velar por la seguridad de los alumnos.

“Yo me tomo treinta minutos diarios para asegurarme de que mi hijo llegue aquí y entre por esa puerta, pero si no van a tener sus celulares, el centro debe garantizarme la comunicación y avisarme cuando vayan a despachar de manera imprevista para venir a buscarlo”, expresó otro padre.