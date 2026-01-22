Defensa Civil trabaja en rescate de hombre atrapado en derrumbe de Mina Los Fructuoso

La Defensa Civil informó este jueves que parte de su personal trabaja en la búsqueda de un hombre de 55 años que quedó atrapado tras registrarse el derrumbe en la Mina Los Fructuoso, municipio San Gregorio de Nigua.

La persona desaparecida es operador de una de las máquinas de extracción de materiales y se encontraba realizando su labor al momento del suceso.

En el lugar se encuentra un grupo especializado de técnicos de la Defensa Civil.

Noticia en desarrollo.