Higüey recibe a miles de feligreses el Día de la Altagracia

Miles de visitantes de diversos pueblos del país y del exterior han llegado a esta ciudad para participar en los actos con movido del Día de la Altagracia.

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en coordinación con las instituciones que lo integran y la Gobernación de La Altagracia, pondrá en marcha el Operativo Altagraciano 2026, mediante el despliegue de 9,121 colaboradores y voluntarios.

El obispo de la Diócesis, monseñor Jesús Castro Marte, anfitrión de los actos religisosos, confirmó que todo está listo para el gran día de celebración del pueblo dominicano y que tiene como centro la Basílica Nuestra Señora de la Altagracia.

El prelado participó del los actos con motivo del Festival Gastronómico de la Yuca en la avenida Sacra, mientras se daba inicio simultáneamente al operativo para brindar asistencia y orientación a los ciudadanos con motivo del 21 de enero.

Los actos que tradicionalmente cuentan con la presencia del presidente Luis Abinader, la primera dama, Raquel Arbaje y funcionarios del gobierno, tienen en la misa de las 9:00 de la mañana el centro de atención, debido a la homilía del religioso.

El montaje procura proveer asistencia y evitar perdidas de vida, de los ferigreses y turistas que se trasladarán a la Basílica Catedral Nuestra Señora de la Altagracia, en Higüey, con motivo de la conmemoración del día de la madre protectora del pueblo dominicano, la Virgen de la Altagracia.

Al frente y los alrededores y el patio se nota la cantidad de personas, vendedores y personas al de Protocolo y Orden, que se ha desplazado al lugar.

El director del COE, Juan Manuel Méndez García, informó que a partir de las 2:00 de la tarde de ayer se inició el dispositivo de prevención vial con el objetivo de agilizar las acciones de respuesta ante los posibles incidentes que se pudieran presentar.

La Vía Sacra es un patrimonio histórico que recorre desde la Basílica Nuestra Señora de La Altagracia hasta la Iglesia San Dionicio en la ciudad de Higüey.

Méndez García explicó además que el operativo será desde el puente Juan Carlos, en la avenida Las Américas, hasta la Basílica de Higüey, incluyendo los tramos carreteros que unen las provincias de la región Este del país.

“La variable que trabajaremos durante esos dos días son los accidentes de tránsito. La ocasión es oportuna para volver hacer un llamado a la consciencia de cada ciudadano que se trasladará hasta Higüey, para conmemorar el Día de Nuestra Señora de la Altagracia”, puntualizó.

Asimismo, detalló que 113 ambulancias serán distribuidas en puntos estratégicos; serán instalados 153 puestos de socorro en la región Este, dos hospitales de campaña de la Cruz Roja Dominicana y la Defensa Civil serán ubicados dentro del área de la Básilica.

En esa misma zona se instalará un Centro de Mando Móvil y una base operativa, habilitada por el COE conjuntamente con la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias.

