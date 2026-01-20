Haitianos se movilizan y bloquean carretera internacional en Tilory

Momentos de tensión se vivieron en la zona de Tilory, donde haitianos están en protesta y han bloqueado el paso por la carretera internacional que comparten Haití y la República Dominicana, supuestamente por un vehículo y dinero que retuvieron militares de un haitiano, por lo que los extranjeros piden su devolución.

Ante la situación las autoridades no han emitido ningún comunicado esclareciendo el caso, mientras que el mismo se mantiene bajo investigación.

Por el bloqueo, habitantes de la zona de Guayajayuco que transitan por la carretera internacional pidieron al Gobierno la construcción de un puente para no quedar incomunicados con la provincia de Dajabón.

“Entonces si nosotros no conseguimos ese puente tendremos que dejar sola la comunidad“, dijo.

El dirigente comunitario Rafelito Pérez dijo que iba para Santiago de los Caballeros y que no pudo viajar porque los haitianos cerraron la carretera, y que si hay una situación de salud de algún habitante de Guayajayuco corre el riesgo de morirse porque "no hay cómo salir" de esa comunidad fronteriza.

Rafelito Pérez afirmó que le dijeron que si las autoridades no entregan el vehículo que le supuestamente quitaron a los extranjeros, los haitianos quitarán los transportes a dominicanos que corran el riesgo de entrar a la comunidad de Tilory por la carretera internacional.

La estudiante de enfermería en Dajabón, Marilandia Cuevas, quien vive en Guayajayuco dijo que siguen "presos" en su propio territorio debido a que cuando haitianos quieren "llamar la atención" cierran el paso por la carretera internacional, resultando los dominicanos los afectados.

“Para poder salir de la comunidad Guayajayuco hay que cruzar un río, arriesgando la vida, un río que no tiene puente, que por favor al Gobierno que nos construya ese puente que tanto necesitamos”, dijo Marilandia, quien estudia en la Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa), recinto Dajabón.