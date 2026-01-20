Puente fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón se ha convertido en hogar para haitianos

El puente fronterizo entre Juana Méndez y Dajabón se ha convertido en un hogar para indigentes haitianos, quienes viven debajo de la estructura y cuecen sus alimentos para poder sobrevivir.

Reporteros de LISTÍN DIARIO observaron cómo un haitiano dormía en una cama de cartón, y se cubría con una sábana, mientras que otro estaba cocinando en una cocina improvisada.

Ante la crisis económica, política y social en Haití, miles de haitianos carecen de una vivienda, agua potable, alimentos y salud, entre otros servicios básicos para subsistir, aumentando así la vulnerabilidad de millones de haitianos.

Las bandas armadas en Haití han provocado el desplazamiento de miles de haitianos en Puerto Príncipe, que han tenido que abandonar sus hogares por temor a los pandilleros.

En esta crisis, que se agravó luego del asesinato del presidente Jovenel Moise, millones de haitianos aún están a la expectativa y esperan la erradicación de las bandas armadas.