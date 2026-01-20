Indignación en Barahona por condena de cinco años a imputado y puesta en libertad de otro por homicidio

Familiares y amigos de Juan Carlos de la Cruz (Paul) manifestaron su rechazo a la sentencia emitida por el Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Barahona, que condenó a cinco años de prisión a uno de los imputados por su muerte y dispuso la libertad del segundo acusado, al considerar la pena “muy benigna”.

Tras conocerse el fallo, los parientes de la víctima se apostaron frente al Palacio de Justicia de Barahona, donde realizaron una protesta pacífica portando pancartas en las que expresaban su inconformidad con la decisión judicial, al entender que no se hace justicia por la muerte del joven, ocurrida en agosto de 2023.

El tribunal condenó a Keli Joel Agüero a cumplir cinco años de prisión, mientras que descargó a Frank Clinton Ramírez, alegando falta de pruebas.

Ambos estaban vinculados al hecho en el que Juan Carlos de la Cruz perdió la vida tras ser herido de bala en una cafetería ubicada en las proximidades del Parque Central Luis E. Del Monte, en este municipio.

Los familiares y allegados de la víctima consideran que la sentencia no guarda proporción con la gravedad del hecho y advirtieron que continuarán reclamando justicia por la vía legal correspondiente.

La decisión judicial también ha generado una ola de reacciones en las redes sociales, especialmente en Facebook, donde ciudadanos de Barahona han expresado su indignación.

Entre ellos figura un video publicado por el artista urbano local Evis Disson, en el que critica duramente el fallo.

“Eso es un abuso. Es lamentable cómo sigue el sistema judicial de nuestro país. Falta de pruebas, cuando hay un video más que claro, huyeron del país y estos son los resultados: uno absuelto y otro condenado a cinco años”, escribió Kesia Cuevas.

De su lado, Francisco Gómez comentó: “Qué maldita injusticia, Dios mío. Ese fallo hay que apelarlo”.

Mientras que Gilbania Núñez planteó que la familia debe buscar asesoría legal especializada para continuar el proceso.

“La solución es que entre todos aportemos para que la familia busque el abogado que sea necesario, incluso fuera de Barahona, para que se haga justicia de verdad”, expresó.

Otros usuarios también se sumaron al reclamo.

“Se necesita que Barahona pida justicia, eso no puede ser”, escribió Luis Alberto Medina, mientras que Jeisson Peña llamó a la ciudadanía a cuidar de sus familias y no normalizar la violencia.

Hasta el momento, no se ha informado si el Ministerio Público o los abogados de la familia de la víctima apelarán la sentencia, como reclaman amplios sectores de la sociedad barahonera.