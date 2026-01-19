Sacerdotes convocan a marcha en contra de la explotación minera en la Cordillera Septentrional

Sacerdotes de Santiago, encabezados por el padre Ramón (Nino) Ramos, convocaron a una marcha caravana para este miércoles 28 de enero como forma de protesta en contra de la explotación minera en la cordillera Septentrional.

La movilización será realizada en vehículos a las 8:00 de la mañana desde la salida de la Circunvalación Norte, entrando por la Autopista Juan Pablo Duarte y llegando hasta la ciudad de Santiago.

Invitaron a todos los que aman el campo y la naturaleza a defender la cordillera de “un grupito de avariciosos quiere destruirla”, uniéndose en solidaridad a la manifestación desde cualquier punto del país en el que se encuentren, encendiendo las luces delanteras de sus vehículos desde las 8:00 hasta 11:00 a. m.

Indicaron que saldrán amparados en la Constitución de República Dominicana, que en sus artículos 15 y 67 expresa claramente que el agua y el medio ambiente tienen prioridad sobre cualquier otro recurso.

“Nuestra Constitución, que no es un simple pedazo de papel, sabiamente manda a los que nos dirigen a proteger lo que es esencial para la vida de toda la nación: el agua y el medio ambiente”, puntualizaron.

Asimismo, invitaron a todos los cristianos del país, a elevar una oración a la Virgen de la Altagracia este próximo 21 de enero, día en que se conmemora esta advocación mariana, para que “nos ayude a vencer a los que desean el mal para nuestras presentes y futuras generaciones, con su afán de lucro y búsqueda de dinero rápido y fácil, sin pensar que los dominicanos y dominicanas que van a nacer dentro de 500 años, necesitan encontrar unas tierras productivas, con agua y árboles que le sigan dando el alimento que nosotros tenemos ahora de la madre tierra”.

El padre Nino afirmó que la defensa de la Cordillera Septentrional es una causa de vida o muerte para las comunidades, al tratarse de una zona vital para el agua, la agricultura y el equilibrio ambiental de la región Norte del país, indicando que al menos cuatro distritos municipales, dos de la provincia de Santiago y dos de Puerto Plata —entre ellos San Francisco de Jacagua, Pedro García, Yásica Arriba y Río Grande—, así como más de 80 comunidades, resultarían gravemente afectadas si se permite la actividad minera en la zona.

De la mano de la comunidad

El padre Rayner Vásquez aseguró que no dejarán solas a las comunidades involucradas. “A los habitantes de la cordillera sepan que los sacerdotes los vamos a acompañar, y si tenemos que dar la vida con ellos allá, lo vamos a hacer”, indicó.

Asimismo, hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que desista de este proyecto. “Señor presidente, evítele un problema más a nuestro país, con los que tenemos es suficiente, la cordillera no debe tocarse”, estableció.

En la rueda de prensa realizada este lunes estuvieron presentes los sacerdotes Nino Ramos, Juan Morillo, Rayner Vasquez, Enerio Valerio, entre otros, así como miembros de las comunidades que se verían afectadas con la explotación de la cordillera.

Este domingo 18 de enero, el padre Nino encabezó un encuentro con líderes comunitarios y autoridades locales en el distrito municipal San Francisco de Jacagua, para establecer que las comunidades no permitirán la explotación minera en la Cordillera Septentrional.