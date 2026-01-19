La cabalgata del 19 de enero sigue siendo el epicentro de las fiestas patronales de Monte Plata

Las Fiestas Patronales de Monte Plata, en honor a la Virgen de la Altagracia, se caracterizan por un alto contenido de religiosidad, tradición y cultura, siendo la cabalgata la actividad que mayor número de público atrae y la convierten en el epicentro de las festividades.

La cabalgata del 19 de enero o carnaval equino, que este año arriba a sus 142 años de historia, ya que según el investigador, Ydal de los Santos, las corridas de caballos en las calles de Monte Plata se celebran desde 1884, congregan público y montadores de diversos puntos del territorio nacional.

Es todo un espectáculo de jinetes y robustos ejemplares, el sonido de las herraduras sobre el asfalto y montadores ataviados con sombreros, pantalón vaquero, y botas.

Los amantes de los caballos no deben perderse ese majestuoso desfile, donde participan no solo montadores de la provincia Monte Plata, también de Higüey, Hato Mayor, El Seibo, Baní, San Cristóbal, Cotuí, Santo Domingo y otras localidades, así podrán ver ejemplares Paso Higüeyano, Cuarto de Milla, Paso Fino, Paso Peruano y demás animales de pura sangre.

En estas cabalgatas han dicho presente figuras del ámbito político y de la televisión entre los que resaltan: Hipólito Mejía, Milagros Ortiz, Ramón Alburquerque, Don Miguel Franjul, el doctor Nastra, el extinto Kalil Haché, Eligio Jaquez, Jaime David Fernández, Tomás Hernández, Luz García, Colombia Alcántara, Luis Manuel Aguiló, entre otras personalidades.

Hay más

No todo se queda en caballos, las fiestas patronales en honor la virgen de La Altagracia, son todo un conjunto de eventos, que comienzan con las novenas en el templo católico, donde se pueden ver expresiones de fe y religiosidad al máximo. Esa parte se realiza durante nueve días, hasta concluir con la multitudinaria procesión a la virgen, que se efectúa el día 21 de enero.

Destacar, que previo a la primera novena, el día 11 de enero en la tarde, los altagracianos presencian una interesantísima reseña histórica sobre la virgen a cargo del Ydal de los Santos, actividad que ya es tradición y que tiene lugar en la Iglesia católica

Otros contenidos a resaltar son: la alborada en la madrugada del día 11, que marca el inicio de las festividades; la fiesta de atabales en la enramada de los palos; entrada los toros; entrada de los ramos y las cofradías. A esas expresiones y manifestaciones culturales, acuden miles de personas atraídos por la tradición que se mantiene por más de 100 años.

Tarima y Reina

Durante los 11 días de festividades también se habilita una tarima en la que desfilan afamados artistas locales y naciones patrocinados por líderes políticos y autoridades locales. Dichas presentaciones son animadas por experimentados locutores de ejercicio local y nacional, entre los que destacan Chales Morales, Vladimir Carreras, Eddy Recio, dj Churchill, entre otros.

Días antes al inicio de las patronales de Monte Plata, inician los preparativos de las beldades que serán elegidas en el reinado de las fiestas. Un grupo de profesionales del área trabajan arduamente hasta concluir con la coronación de la reina, que en esta ocasión se produjo la noche del día 10 de enero, teniendo como sede a Sparta Bar, centro de diversión.

Para la presente versión de Fiestas Patronales 2026, fueron elegidas como reina, virreina y princesa: María Alejandra Contreras, Evelinda Santos Vásquez y Chanelis Michel Hernández, respectivamente.

Las fiestas patronales de Monte Plata concluyen el 22 de enero con la corrida de sortijas y el palo encebado. 11 días de tradición festiva con absoluto orden y seguridad, gracias al trabajo que cada año despliegan los organismos involucrados: Policía Nacional y Municipal, Cuerpo de Bomberos, Ayuntamiento Municipal comité organizador, entre otras instituciones.