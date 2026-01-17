Abinader inaugura la Plaza Multiusos y hotel escuela de la UASD en El Seibo

El presidente Luis Abinader afirmó ayer que el desarrollo económico no es una aventura personal, sino el resultado de la planificación, la visión clara de los objetivos y una administración eficaz y honesta, al dejar inaugurada una plaza multiusos y un hotel escuela-auditorio de la UASD en esta provincia, afirmando que las inversiones le deparan un futuro sin precedentes.

El Jefe de Estado, junto al ministro de Turismo, David Collado, agotó una jornada dedicada al desarrollo local y a la inversión en la gente, inaugurando la anhelada Plaza Multiuso que llevará el nombre del ingeniero Eduardo Martínez Lima, destinada a fortalecer la cohesión social, dinamizar la actividad cultural y ampliar las oportunidades económicas de la provincia El Seibo y de toda la región Este.

La moderna infraestructura con capacidad para 2,500 personas, estacionamientos para autobuses y vehículos, y un área infantil de 2,567 metros cuadrados, ha sido concebida para albergar múltiples eventos, corridas de toros, conciertos y actividades culturales.

La plaza multiuso, que se proyecta como un nuevo atractivo turístico para la provincia y la región, se construyó a un costo de 437 millones de pesos en terrenos cedidos por la empresa Central Romana.

Miches y su desarrollo

Abinader afirmó que Miches es el próximo gran destino turístico de República Dominicana y subrayó que el desarrollo económico no es una iniciativa personal ni improvisada, sino el resultado de planificación, administración eficaz, eficiencia, honestidad y una correcta orientación de los recursos hacia donde generan beneficios reales para la población.

El mandatario agradeció la colaboración del Central Romana para hacer posible el proyecto y expresó que la plaza representa el pasado, el presente y el futuro de El Seibo.

En cuanto al pasado, destacó que se honran las raíces culturales e históricas de la provincia, incluyendo la tradición de las corridas de toros, no solo como expresión cultural, sino también como oportunidad económica vinculada al turismo.

Explicó que una parte de los turistas busca ofertas complementarias al sol y playa, como actividades culturales, históricas y ecoturísticas, por lo que se creará una dirección y un patronato para organizar actividades periódicas que atraigan visitantes.

Sobre el presente, el mandatario resaltó que El Seibo es una provincia agrícola y ganadera que requería una infraestructura adecuada para ferias, negocios y actividades productivas.

Indicó que esta remodelación permitirá fortalecer el sector ganadero local y anunció que la estructura llevará el nombre de Don Eduardo Lima, en reconocimiento a su vínculo con la provincia.

Asimismo, enfatizó que El Seibo debe incrementar su producción para suplir la creciente demanda de los hoteles que se desarrollan en Miches, identificado como el próximo gran destino turístico del país.

Señaló que se están superando retos de permisología para equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental y que recientemente se han aprobado nuevos proyectos turísticos, lo que impulsará la producción agropecuaria local, generará ingresos para los campesinos y empleos directos e indirectos en la región. Recordó que cada habitación hotelera genera múltiples empleos y representa una oportunidad para los habitantes de la provincia.

El presidente Abinader también abordó la necesidad de acompañar este desarrollo con infraestructura, salud y educación, destacando la conclusión de hospitales, la mejora de carreteras, especialmente la vía El Seibo–Miches y la atención a comunidades en crecimiento.

Momento histórico en turismo

Mientras el ministro Collado destacó que la Plaza Cultural Multiuso de El Seibo fue una iniciativa impulsada directamente por el presidente Abinader, quien dio seguimiento constante al proyecto hasta hacerlo realidad.

El funcionario informó que la obra tuvo una inversión de RD$430 millones y fue ejecutada con total transparencia, con la participación de universidades, iglesias y entidades del sector turístico como veedores.

Collado resaltó el impacto del desarrollo turístico en la provincia, especialmente en Miches, donde los acuerdos público-privados han generado más de US$1,154 millones en inversiones hoteleras, miles de empleos y un crecimiento sostenido en la llegada de turistas.

Consideró que El Seibo vive su mejor momento histórico en materia de turismo, fruto de decisiones valientes y una visión de desarrollo sostenible.

Entretanto, el senador de la provincia, Santiago Zorrilla, aseguró que El Seibo tiene un antes y un después con la gestión del presidente Abinader, destacando inversiones en agua potable, obras viales, salud, cultura y educación, y afirmó que el mandatario respeta el dinero del Estado.

Durante el acto, el alcalde de El Seibo, Leo Francis Zorrilla, destacó el precedente vinculante de esta obra para la geografía nacional y señaló que el presidente marca un antes y un después al escuchar a la gente. “Nos sentimos orgullosos de tener un presidente que escucha, que trabaja, que transforma y que cambia este país”, añadió.

Descripción de la obra

La Plaza Multiuso Seibana cuenta con 4,900 metros cuadrados de construcción en un área de intervención de 22,270 metros cuadrados. Posee una plaza de esparcimiento de 17,370 metros cuadrados, estacionamientos para 102 vehículos, siete autobuses y 36 motores, además de 4,521 metros cuadrados de paisajismo, área infantil, iluminación, equipamiento y seguridad.

En su interior dispone de un salón multiuso con capacidad para 60 personas, palcos para 56 personas, oficinas, seis módulos de venta, áreas de mesas, cocina, oficinas administrativas, almacenes, establos, camerinos, corrales, boletería, punto de información, tienda de regalos y sala de espera.

En el acto estuvieron presentes, además, el ministro de Justicia, Antoliano Peralta; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; el director de la Autoridad Portuaria, Jean Luis Rodríguez; el director de Politur, general Minoru Matsunaga; el director de Corphotel, Víctor Ogando, y el vicepresidente ejecutivo y de administración del Central Romana Corporation, Leo Matos y el licenciado Eduardo Martínez Lima hijo, respectivamente, en representación de la empresa, que cedió los terrenos para la obra y los ejemplares para las lidias, anualmente.

Hotel escuela-auditorio de la UASD

El Jefe de Estado luego dejó inaugurado el Hotel Escuela de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con su auditorio y un aula inteligente, obra que une educación y desarrollo productivo impulsando nuevas oportunidades para esta provincia.

La infraestructura está diseñada para la formación práctica de estudiantes en áreas clave como hotelería y turismo, dotada de modernas aulas inteligentes y un auditorio destinado a actividades académicas, culturales y formativas, lo que permitirá elevar la calidad educativa, fortalecer el talento humano y dinamizar la economía local.

En la actividad, el presidente Abinader exhortó a los jóvenes a aprovechar las nuevas instalaciones y la oportunidad que representan, destacando la amplia demanda de empleos que genera el crecimiento acelerado del sector hotelero.

Señaló que esta industria no se limita a alimentos y bebidas, sino que requiere personal en áreas técnicas, de ingeniería, artísticas y de salud, por lo que invitó a los estudiantes a concentrarse con actitud y pasión en el área de estudio que elijan para insertarse laboralmente en ese desarrollo.

El gobernante indicó que lo que ya existe y lo que viene en inversiones para Miches y la región sin precedentes, lo que se traducirá en más empleos y mejores oportunidades.

Explicó que el Gobierno continuará facilitando una mejor conexión vial, especialmente en la zona montañosa de la cordillera Oriental, y resaltó que esta obra, unida al hotel escuela y el auditorio, impacta directamente al desarrollo educativo, formativo y económico, al poner a disposición de la juventud espacios para capacitarse, entrenarse y prepararse para las oportunidades que llegan a la zona.

En tanto, el ministro de Viviendas y Edificaciones, Víctor “Ito” Bisonó, resaltó que la entrega del auditorio de la UASD, recinto El Seibo, marca una nueva etapa al frente de la institución, al tratarse de una obra vinculada directamente a la educación, al conocimiento y al futuro.

El funcionario indicó que el espacio queda formalmente en manos de la academia para cumplir su propósito de servir a la formación, al pensamiento y al desarrollo de esta comunidad, en beneficio de estudiantes, docentes y autoridades universitarias.

Asimismo, informó que la intervención total del auditorio alcanzó los 5,416 metros cuadrados e incluyó áreas verdes, caminos internos, aceras, estacionamientos, iluminación exterior y accesos adecuados, con una inversión del Gobierno dominicano superior a los RD$49 millones, bajo el liderazgo del presidente Abinader.

Reconoció la gestión del exministro Carlos Bonilla y su equipo, durante la cual la obra fue concebida, ejecutada y concluida, y afirmó que este espacio fortalece la función social y educativa de la UASD, a la vez que aporta al desarrollo de la provincia El Seibo.

Visión compartida

De igual manera, el rector de la UASD, maestro Editrudis Beltrán Crisóstomo, afirmó que la visión compartida y el compromiso con el desarrollo de la República Dominicana permiten que la UASD, con el firme respaldo del gobierno del presidente Abinader consolide hoy su presencia histórica en la provincia de El Seibo.

"Quiero expresar nuevamente mi profundo agradecimiento al excelentísimo señor presidente por cada espaldarazo brindado a la universidad del pueblo dominicano. Su apoyo ha sido el motor de esta transformación", declaró.

Beltrán Crisóstomo indicó que este proyecto, desarrollado en coordinación con Corphotel mediante un arrendamiento por 20 años, permite que por primera vez en su historia la UASD cuente con un hotel-escuela.

Destacó que una infraestructura que anteriormente estuvo en ruinas hoy se transforma en un espacio destinado a la formación, con 24 habitaciones, dos suites, un aula inteligente con tecnología de punta y un auditorio moderno.

También resaltó que a su llegada a la rectoría en el año 2022 la UASD sólo tenía presencia en 18 localidades, mientras que al día de hoy la Primada de América está en toda la geografía nacional.