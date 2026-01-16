Destacan aprobación de la extensión de la ley Hope

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) celebró la aprobación, por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de la extensión por tres años del programa de preferencias arancelarias HOPE/HELP para Haití.

Mientras que Fernando Capellán, fundador y presidente del consejo de directores del Grupo M, destacó que la renovación del programa comercial preferencial HOPE/HELP representa una oportunidad estratégica no solo para Haití, sino también para la República Dominicana y los Estados Unidos, debido a la estrecha integración de la cadena de suministro textil en la isla.

La iniciativa obtuvo un amplio respaldo, al ser aprobada con una votación de 340-54, reflejando el consenso bipartidista sobre la importancia de este marco comercial para la región.

La decisión de la Cámara Baja constituye un avance significativo para la continuidad y estabilidad de las operaciones vinculadas a la cadena de suministro textil, sectores que dependen directamente de estas disposiciones para sostener su competitividad y generar empleos.

La extensión del programa también contribuye al fortalecimiento del clima de inversión y al desarrollo económico en Haití con impactos indirectos en la estabilidad regional, un elemento muy importante para el entorno productivo y comercial de la República Dominicana.

AMCHAMDR valoró este paso como una señal positiva en el proceso legislativo estadounidense y se mantiene a la expectativa de la próxima revisión en el Senado, donde se espera que la medida sea aprobada, así como de su eventual promulgación mediante la firma presidencial.

Este avance ofrece un marco de certidumbre para las empresas que operan bajo el régimen HOPE/HELP y envía un mensaje de continuidad a los actores económicos de ambos países.

Además, la institución reiteró su compromiso de monitorear el desarrollo de esta legislación y de seguir colaborando con aliados públicos y privados para promover políticas que consoliden el comercio binacional y regional, impulsen la competitividad y fomenten el crecimiento económico sostenible.

“Esta legislación beneficia a Haití, pero también beneficia muchísimo a la República Dominicana por la cadena de suministro que depende de esos empleos de manufactura ligera que están en Haití”, señaló el empresario, al referirse al avance legislativo que registra el programa en el Congreso estadounidense.

Capellán explicó que HOPE/HELP, vigente desde 2004 y renovado en varias ocasiones especialmente tras el terremoto de Haití en 2010, venció el pasado 30 de septiembre, pero recientemente recibió un impulso decisivo tras ser aprobado por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes con amplio respaldo bipartidista.

La propuesta legislativa fue posteriormente aprobada por el pleno de la Cámara de Representantes y ahora deberá ser conocida por el Senado de los Estados Unidos, donde se espera su aprobación final.

El presidente del consejo del Grupo M destacó que esta legislación sostiene inversiones intensivas en capital en territorio dominicano, como fábricas de telas, hilos, cartones y etiquetas, además de dinamizar el uso de puertos dominicanos y el volumen de exportaciones provenientes del norte de Haití, particularmente desde zonas industriales como CODEVI y el Parque de Caracol.