COE emite alerta verde para comunidades en Barahona y Bahoruco por pruebas en presa Monte Grande

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE), informó que colocó 21 comunidades de las provincias Barahona y Bahoruco en alerta verde, debido a que el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos estará realizando pruebas de operación de las compuertas de la Presa de Monte Grande.

El organismo indicó que ante el anuncio de esta prueba, que se realizará este jueves 15 del mes de enero, se emite alerta verde por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones rurales, para las localidades ubicadas río debajo de la Presa Monte Grande.

En Barahona, las comunidades en bajo el nivel de alerta son: Las Minas, Quita Coraa, El Higuito, Fondo Negro, Habanero, Arroyo Grande, Los Conuquitos, Pescadería, Vicente Noble, Uvilla, Canoa, Mena Arriba, Mena Abajo, Jaquimeyes, Bombita, Palo Alto, El Peñón, Fundación y Los Robles.

Mientras que en Bahoruco, se encuentran bajo alerta San Ramón y Tamayo.

“Alerta verde es aquella que se declara cuando las expectativas de un fenómeno permiten prever la ocurrencia de un evento de carácter peligroso para la población. Puede ser parcial o total”, según detalla el COE.