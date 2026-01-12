Padre de gobernadora Nelsy Cruz, fallecida en tragedia del Jet Set, espera justicia

Nelson Ramón Cruz, padre del pelotero de Grandes Ligas, Nelson Cruz y de la fallecida gobernadora de Monte Cristi Nelsy Cruz, afirmó que los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, han sido tratados con mucha benevolencia por la justicia.

“Niños que quedaron huérfanos, esposos y esposas que quedaron viudos y viudas y no tienen recursos para sostener esa familia porque el soporte era la persona que murió, entonces por lo menos debe de haber resarcimiento económico, aunque la pena máxima que le cabe a ellos según el Código Penal anterior es de solamente dos años”, dijo Nelson Cruz padre.

Asimismo, aseguró que esa tragedia no hubiera ocurrido si los dueños del Jet Set hubiesen invertido en la estructura del lugar.

“Lo único que uno espera es que todo aquel que comete un delito ya sea voluntario o de manera involuntaria por negligencia pague todo el paso de la ley”, dijo.