Yeni Berenice asume la investigación del caso de la pequeña Brianna

La magistrada Yeni Berenice Reynoso, procuradora adjunta de la República, asumió personalmente la conducción de las investigaciones sobre la desaparición de la niña Brianna Genao Rosario.

Esta intervención, confirmada por la senadora Ginette Bournigal, busca garantizar el uso de todos los recursos tecnológicos y forenses del Estado para esclarecer el caso que ha conmocionado al país.

Tras este anuncio, el señor Braulio González, abuelo materno de la menor, se presentó este viernes ante la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional para conversar con los fiscales.

Aunque González manifestó que las autoridades reportan avances, señaló que no se le ofrecieron detalles específicos sobre la medida de coerción.

“La fiscal me explicó que son los padres quienes deben querellarse formalmente, ya que legalmente los abuelos no podemos representar el caso”, indicó González a los medios.

Medida de coerción pendiente

Fuentes ligadas a la investigación y al Palacio de Justicia informaron que el Ministerio Público aún no ha depositado la solicitud de medida de coerción. Se espera que el órgano acusador lo haga en las próximas horas, una vez concluya la validación de las evidencias recopiladas. Las autoridades insisten en que la demora se debe a la necesidad de presentar un expediente sólido y bien fundamentado.

Detenidos bajo custodia

Permanecen arrestados en la Dirección Regional Norte los hermanos Rafael Rosario Núñez (alias “Papito”), de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43. Ambos son los principales implicados en la desaparición y presunta muerte de la niña de tres años.

Según informaciones oficiales, los detenidos habrían admitido su participación en el hecho; sin embargo, las autoridades aún no han localizado el cuerpo, pieza clave para el proceso judicial. El Ministerio Público continúa realizando interrogatorios, análisis tecnológicos y rastreos científicos para robustecer la acusación.

Operativos de búsqueda

En el perímetro establecido para la búsqueda permanecen miembros de la Defensa Civil y agentes del Dicrim. No obstante, se ha observado una notable disminución de personal y organismos de socorro en comparación con días anteriores.

Unidades del Sistema 9-1-1 y equipos de drones han reducido su actividad en la zona. Pese a las condiciones climáticas y el tiempo transcurrido, las labores persisten bajo el hermetismo oficial.

La noche del pasado jueves, alrededor de las 8:30 p. m., se registró un fuerte despliegue policial en la comunidad de Barrero, municipio de Imbert.

De manera extraoficial, se reportó que los detenidos fueron trasladados a dicha zona como parte de una reconstrucción de los hechos o verificación de datos obtenidos en los interrogatorios.

Estos recorridos buscan confirmar las informaciones aportadas por los hermanos Rosario Núñez en puntos específicos señalados durante sus declaraciones.

Antecedentes

La niña Brianna Genao Rosario, de apenas tres años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 31 de diciembre de 2025.

El hecho ocurrió en la provincia de Puerto Plata, específicamente en un entorno familiar que ha complicado las primeras etapas de la indagatoria.

Por el caso guardan prisión preventiva los hermanos Rafael Rosario Núñez (conocido como "Papito") y Reyes Rosario Núñez, quienes son familiares cercanos de la menor.

Según los reportes preliminares, estos habrían confesado su participación en el hecho, aunque sus declaraciones han sido contradictorias en cuanto al paradero de la niña.

Desde el reporte de su desaparición, organismos de socorro como la Defensa Civil, el cuerpo de bomberos y unidades especializadas de la Policía Nacional (DICRIM) han peinado zonas boscosas, cañadas y vertederos en los municipios de Imbert y zonas aledañas de Puerto Plata.

Se han utilizado drones con cámaras térmicas y unidades caninas, hasta ahora sin éxito en el hallazgo del cuerpo.

El caso ha generado una profunda indignación en la sociedad dominicana, provocando vigilias y protestas en Puerto Plata exigiendo justicia. La complejidad del entorno familiar y la falta de pruebas físicas, es decir, el cuerpo, llevaron a que la Procuraduría General de la República decidiera elevar el nivel de la investigación.

Debido a la sensibilidad del caso y la necesidad de aplicar técnicas de investigación criminal avanzada, la magistrada Yeni Berenice Reynoso ha asumido la supervisión directa del expediente, asegurando que se agoten todos los protocolos científicos y forenses disponibles.