Consternación en Santiago Oeste por muerte de chofer en atentado contra subdirectora de Rafey-Hombres

La muerte del chofer de transporte público Crecencio Nolasco Cruz, quien falleció tras recibir un disparo en la cabeza durante un atentado dirigido contra la subdirectora de Tratamiento del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey-Hombres, Laura Ricardo, ha generado profunda consternación entre familiares, compañeros de trabajo y residentes en Santiago Oeste, quienes exigen que el hecho no quede impune.

El ataque armado ocurrió la noche del pasado viernes en el sector Monterrico, en la comunidad de Cienfuegos, cuando, según testigos, dos hombres encapuchados a bordo de una motocicleta abrieron fuego contra el vehículo de la funcionaria penitenciaria, el cual presenta al menos siete impactos de bala.

Ricardo se encontraba dentro del automóvil y resultó ilesa durante el tiroteo, mientras que el chofer fue alcanzado por uno de los disparos.

Chofer fallecido, Crecencio Nolasco Cruz.Fuente externa

“Esto ha consternado a la ciudad de Santiago, y más a Santiago Oeste, porque fue algo inesperado. Él iba pasando en ese momento y se encontró con esa situación”, expresó Alexander García, compañero de ruta del fallecido.

En otro momento, García relató que el hecho ha causado un fuerte impacto entre quienes compartían a diario con la víctima y que, según lo que se comenta entre choferes de la zona, se trató de un atentado dirigido contra una persona vinculada al centro penitenciario Rafey Hombres, en el que Nolasco Cruz resultó afectado de manera circunstancial mientras realizaba su labor habitual.

Nolasco Cruz fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las heridas.

Su cuerpo fue remitido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para los fines legales correspondientes.

“Nos sentimos conmovidos porque era una persona de trabajo, un ente social, que nunca dio nada que decir, siempre fue una persona seria; fue una víctima de una situación que no tenía nada que ver con él”, manifestó Inocencio Pérez, allegado a la víctima.

El caso es investigado por las autoridades del Ministerio Público, mientras la comunidad de Santiago Oeste insiste en que se haga justicia por la muerte del chofer, a quien describen como una víctima colateral de un hecho de violencia que ha estremecido a la ciudad.