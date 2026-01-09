Aguaceros con tronadas en RD por vaguada

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que desde tempranas horas desarrollos nubosos con aguaceros moderados a fuertes, aisladas tronadas y posibles ráfagas de viento estarán ocurriendo por motivo a una vaguada.

Además, la institución añadió que principalmente las provincias que se verán afectadas son María Trinidad Sánchez, Samaná, Puerto Plata, Duarte, Monseñor Nouel, La Vega, Monte Cristi, Espaillat, Hermanas Mirabal, Santiago, Dajabón y Sánchez Ramírez.

A horas de la tarde y noche estas precipitaciones seguirán ocurriendo en las provincias indicadas y se extenderán a San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monte Plata, Peravia y el Gran Santo Domingo.

Para el sábado, el organismo comunicó que se espera una disminución en el contenido de humedad, sin embargo, pronosticó la llegada de campos nubosos asociados al viento predominante del este/noreste, el cual producirá de maneras esporádicas durante el día, lluvias dispersas a moderadas en ocasiones con ráfagas de viento sobre las provincias de: Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, Santiago, Samaná, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, el Gran Santo Domingo, San Cristóbal y San José de Ocoa.

Se esperan temperaturas agradables a frescas, principalmente sobre zonas montañosas y valles del interior del país, debido al invierno y al viento fresco de dirección noreste; con la ocurrencia de nieblas o neblinas en las primeras horas de la mañana.

En el Distrito Nacional, se avecinan nubes dispersas aumentando en la tarde hasta las primeras horas de la noche con aguaceros moderados en ocasiones y posibles ráfagas de viento.

Las temperaturas mínimas estarán entre 18 °C y 20 °C y la máxima entre 27 °C y 29 °C.