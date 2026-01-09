Mensaje del padre de Brianna: "Que paguen por lo que le hicieron a mí hija"

Han pasado más de 200 horas desde la tarde del 31 de diciembre cuando la niña Brianna Genao González fue vista por última vez por sus familiares, hasta la fecha han sido múltiples los esfuerzos por dar con su paradero, sin embargo aún no se sabe donde estaría el cuerpo de la niña, luego de que dos tíos confesaron haberle dado muerte.

Carlos Manuel Genao, padre de Brianna Genao González, pide a las autoridades que los dos hombres que confesaron haber dado muerte a su hija sean sometidos a la justicia y se les aplique todo el peso de la ley.

"Yo espero que lo peor le venga, que por lo que le pasó a mí hija se le aplique todo el peso de la ley porque era una bebé inocente, espero que la justicia les aplique todo el peso de la ley", afirma en medio de la indignación.

Brianna Genao, de tres años de edad.Fuente Externa

La familia paterna de Brianna sostuvo en el día de ayer un encuentro con las autoridades que investigan el caso y estos le explicaron que los dos tíos de la niña confesaron haber cometido el crimen.

"Sí ellos hablaron con nosotros ayer y me dijeron que ellos dijeron todo, que la habían matado y golpeado, y me enseñaron algunas pruebas", explicó.

En la noche Carlos Genao debió ser trasladado a un centro de salud por el impacto de la noticia del fallecimiento de su hija, y según cuentan sus familiares fue medicado para poder dormir.

"Yo no puedo dormir imaginándome los gritos que ella daba pidiendo auxilio eso es demasiado fuerte", explica.

La abuela paterna, Carmen Genao también permanece afecta de salud, y al igual que el hermano Andry están siendo medicados para poder conciliar el sueño debido al impacto de la noticia.

Visiblemente impactada la abuela paterna establece que "yo no lo creo hasta que no vea el cuerpo, yo pienso que es mentira y que ella va a volver a decirme mamá te quiero mamá", afirma.

La familia Genao fue convocada por las autoridades que llevan la investigación el día de hoy en la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional.

Privados de libertad

Permanecen privados de libertad en la dirección Regional Norte de la policía con asiento en Puerto Plata los hermanos Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43.

Hasta el momento las autoridades no han establecido que ciertamente los hombres vayan a ser puestos en libertad.

La búsqueda

Más de 250 personas diariamente han buscado a Brianna en un radio de más de 5 kilómetros, ha participado personal especializado, unidades especiales del Ministerio Público, la policía nacional, el Ejército, 911, Defensa Civil, unidades caninas y aeronaves no tripuladas o drones.

Reyes Núñez, tío de la niña Brianna GenaoListín Diario