Familiares de Brianna se presentan ante la Policía de Puerto Plata

Este viernes se presentó ante la Dirección Regional Norte de la Policía Nacional con asiento en Puerto Plata el señor Braulio González, abuelo materno de Brianna Genao González, quien estuvo en conversación con los fiscales que llevan el caso.

"Ellos nos dijeron que se está trabajando, se está avanzando, pero no podemos dar detalles", explicó.

González estableció que las autoridades no le explicaron nada sobre la medida de coerción, si le han planteado distintas líneas de investigación que se están desarrollando.

"La fiscal me dijo que son el papá y la mamá quienes se pueden querellar o pueden estar representados, ya que nosotros como abuelos no podemos", estableció.

Sobre la medida de coerción

De acuerdo a fuentes de la investigación y el Palacio de Justicia consultadas hasta el momento no se ha depositado la medida de coerción, aunque se ha planteado que en las próximas horas se deposite.

Presos

Permanecen privados de libertad en la dirección Regional Norte de la Policía con asiento en Puerto Plata los hermanos Rafael Rosario Núñez, alias Papito, de 52 años, y Reyes Rosario Núñez, de 43 quienes, de acuerdo a las autoridades, admitieron haber dado muerte a la niña de 3 años.

Búsqueda

Las autoridades continúan la búsqueda de la menor, aunque ha disminuido el personal de los diferentes cuerpos de socorro en la zona.

Se recuerda que Brianna Genao González desapareció el pasado 31 de diciembre a las 5:00 de la tarde mientras se encontraba con su abuela visitando la familia materna en la zona de Barrero, municipio Guananico en Puerto Plata.