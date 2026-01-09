Cronología de la desaparición de Brianna Genao

Han transcurrido diez días desde que fue reportada como desaparecida la niña Brianna Genao, de apenas tres años de edad.

A continuación, presentamos el recuento de los principales hechos ocurridos desde el inicio de su búsqueda:

31 de diciembre de 2025: Reporte de desaparición

La niña se encontraba en casa de familiares. maternos en vísperas de la celebración de Año Nuevo.

Alrededor de las 5:00 de la tarde, Brianna fue vista por última vez en una vivienda de dos niveles, color verde, ubicada en la comunidad donde posteriormente se activó la búsqueda. Ese mismo día fue reportada oficialmente como desaparecida.

1 de enero: Hallazgo de una zapatilla

En horas de la tarde del jueves 1 de enero, unidades de búsqueda localizaron una zapatilla rosada en las ruinas de una vivienda, a poco más de 100 metros del lugar donde la menor fue vista por última vez.

2 de enero: Intensifican labores de rastreo

Por segundo día consecutivo, equipos del Ministerio Público, la Policía Nacional (Dintel, SWAT), Defensa Civil, Rescate Ámbar, el Sistema 9-1-1, familiares y comunitarios se desplegaron en zonas montañosas, pendientes y desriscaderos. Participaron aproximadamente 70 personas, divididas en siete equipos tácticos.

3 de enero: Arribo de la madre al país

El sábado 3 de enero llegó a la República Dominicana Jessica González, madre de Brianna, de 20 años, quien reside en el extranjero. Visiblemente afectada, expresó su esperanza de un pronto reencuentro: “Con mucha fe sé que la vamos a encontrar pronto, sana y salva, con la bendición de Dios”, manifestó.

4 de enero: Ampliación del operativo

Las autoridades incrementaron el personal de búsqueda a unas 240 personas, integrando rescatistas de otras provincias. Durante la jornada se utilizaron drones y un camión de succión para pozos sépticos, descartándose la presencia de la menor en dichas áreas.

5 de enero: Intervención de la PGR y primera detención

Tras una pausa obligatoria por las intensas lluvias, las labores se reactivaron con la intervención directa del magistrado Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público. Ese día fue detenido para fines de investigación el nombrado Reyes Rosario, alias “Papito”.

6 de enero: Nuevas detenciones intrafamiliares

Durante la mañana del lunes 6 de enero, cinco personas fueron trasladadas para investigación desde la residencia donde se encontraba la niña antes de su desaparición.

El grupo, compuesto por tres hombres y dos mujeres, incluía a familiares directos de la menor, entre ellos Alfredo y nuevamente Reyes Rosario.

7 de enero: Comunidad exige respuestas

Una representación de la comunidad de Barrero, en el municipio de Imbert, integrada por miembros de iglesias, juntas de vecinos y agricultores, exigió a las autoridades ofrecer información clara y veraz sobre el avance de las investigaciones ante la creciente incertidumbre de la familia.