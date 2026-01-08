Lenta devolución de motocicletas retenidas por la Policía durante las festividades en Santiago

A paso lento avanza la devolución de miles de motocicletas retenidas por la Policía Nacional durante las festividades de Navidad y Año Nuevo en la ciudad de Santiago, situación que ha generado inconformidad y quejas entre numerosos propietarios.

Los vehículos de dos ruedas permanecen acumulados en el patio de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional, donde, según denunciaron varios ciudadanos, el proceso de entrega se ha tornado engorroso y excesivamente lento.

Propietarios que acudieron a reclamar sus motocicletas manifestaron su malestar por una serie de exigencias impuestas para la devolución de los vehículos.

Luis Manuel Toribio sostuvo que, pese a portar toda la documentación requerida al momento de la retención, se les está exigiendo el pago de multas que oscilan entre mil y dos mil pesos para poder recuperar sus motores.

“Muchos de nosotros teníamos casco, matrícula, seguro y licencia al día, y aun así nos retuvieron la motocicleta. Ahora nos quieren cobrar una multa para entregarla”, expresó uno de los afectados.

Darlyn Torrez, uno de los perjudicados, también se quejó de la lentitud del proceso y denunció lo que calificó como una injusticia en su contra, al asegurar que su motocicleta fue incautada frente a su propia residencia, sin que estuviera circulando ni incurriendo en ninguna falta al momento de la retención.

Otros propietarios explicaron que sus motocicletas fueron retenidas debido a las restricciones temporales impuestas durante los días festivos, cuando se prohibió la circulación de motocicletas como medida preventiva para reducir los accidentes de tránsito.

No obstante, también se registraron incautaciones motivadas por la falta de documentos obligatorios, como el casco protector, la matrícula, el seguro o la licencia de conducir, requisitos establecidos por la ley para transitar en la vía pública.

Los afectados hicieron un llamado a las autoridades policiales para que agilicen el proceso de devolución de los vehículos y revisen los casos en los que, aseguran, se produjeron irregularidades durante los operativos realizados en el asueto navideño y de Año Nuevo.