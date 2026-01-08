Familias afectados por explosión en acueducto Cibao esperan que reconstruyan casas

Las familias afectadas por la explosión de una tubería que abastece el acueducto Cibao Central, ocurrida el pasado 25 de diciembre, en plena celebración de la Navidad, aún esperan el inicio de la construcción de sus viviendas en la comunidad de Las Zanjas, al sur de la ciudad de Santiago.

El incidente provocó daños severos en al menos cuatro viviendas, dejando a igual número de familias sin un hogar seguro. Desde entonces, los afectados permanecen alojados en casas alquiladas por el Gobierno, como medida provisional, mientras aguardan una solución definitiva.

Tal es el caso de Marino Suriel, uno de los afectados de la explosión, se encuentra junto a dos miembros de sus familias en un refugio, en el sector del Barrio, en de la munidad de Sabana Iglesia, pidió información a las autoridades sobre la construcción de su vivienda.

Suriel se encuentra compartiendo la vivienda provisional con su madre conocida como Flora, Adelin, su hija y Aderlon su hermano.

Los comunitarios expresaron su preocupación ante la espera prolongada y señalan que, aunque agradecen el respaldo recibido hasta el momento, necesitan respuestas concretas sobre el inicio de los trabajos de reconstrucción.

Por su parte, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), informó que se encuentra agotando los procesos administrativos y técnicos necesarios para poder dar inicio a la construcción de las viviendas afectadas.

Las autoridades aseguraron que mantienen el compromiso de restituir los hogares perdidos y devolver la tranquilidad a las familias impactadas. La entidad explicó que tan pronto cumplan con todo el proceso, darán a conocer todos los detalles de la construcción de estas viviendas.

La tubería afectada conducida a los acueductos Cibao Central y La Dura de Moca, desde donde es distribuido el líquido tras su potabilización.

La institución informó de que la falla fue corregida y que el servicio comenzó a restablecerse de manera gradual. No obstante, residentes de algunas comunidades han reportado que aún no reciben el suministro de agua potable de forma regular.

Ante esta situación, Coraasan aseguró que sus brigadas continúan trabajando de manera ininterrumpida para normalizar en su totalidad el servicio, explicando que el proceso de recuperación del sistema puede tomar tiempo, debido a la magnitud de la avería y a la presión necesaria para estabilizar la red.

La institución reiteró su compromiso de mantener informada a la población y pidió comprensión a los usuarios afectados mientras concluyen los trabajos técnicos que permitirán restablecer el servicio de agua en todos los sectores impactados.

