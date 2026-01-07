Ultiman a joven de 25 años por presunta deuda de 4 mil pesos

Un joven de 25 años fue ultimado a tiros dentro de su vivienda, presuntamente a causa de una deuda de RD$4,000, que había sustraído para comprar la ropa de Navidad, en un hecho registrado la madrugada del martes en la comunidad de Yabanal, en la provincia La Vega.

La víctima fue identificada como Raylin Álvarez Cruz, quien falleció tras recibir varias heridas de bala propinadas por un hombre aún no identificado.

De acuerdo con el testimonio de su esposa, Lisbety Rodríguez, el presunto agresor ya había acudido anteriormente a la residencia familiar para reclamar el pago del dinero. La primera visita ocurrió el 26 de diciembre, alrededor de las 2:00 de la madrugada.

“El muchacho fue como el 26 de diciembre a la casa y yo fui quien lo recibí a las 2:00 y a las 2:50 de la mañana. Cuando yo salgo, le pregunto qué es lo que pasa y él me dice que mi esposo le debía un dinero o que, si no, que le entregara la ropa”, relató Rodríguez.

Según explicó, su esposo salió a hablar con el individuo, quien se marchó cerca de las 3:00 de la madrugada.

Días después, ella preguntó a Raylin si había saldado la deuda, a lo que él respondió que sí. Sin embargo, la noche del crimen, el hombre regresó de manera violenta.

Rodríguez afirmó que el agresor habría amenazado con matar a toda la familia si su esposo no salía.

“Al parecer, el muchacho le dijo a él que si no salía iba a entrar y nos iba a matar a los tres juntos”, por lo que ante la amenaza, Raylin Álvarez decidió proteger a su familia.

Minutos después, se escucharon los disparos que acabaron con la vida del joven.

Raylin Álvarez Cruz era oriundo del sector Ensanche Bermúdez, en Santiago. Su muerte ha generado indignación entre familiares, vecinos y comunitarios.

Entre escenas de profundo dolor, su madre, María Cruz, visiblemente afectada, clamó justicia y aseguró que su hijo no merecía una muerte tan violenta.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido un informe oficial detallado sobre el caso, mientras continúan las investigaciones para identificar y capturar al responsable del crimen.