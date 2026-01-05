5 días sin la niña Brianna Genao: Usan cuatro perros en búsqueda

Han transcurrido cinco días desde el 31 de diciembre de 2025 cuando su abuela materna denunció la desaparición de la niña Brianna Genao González, de tres años de edad, en la comunidad de Barrero, municipio Guananico, provincia Puerto Plata, sin que hasta el momento nadie sepa nada de su paradero.

Barrero es una comunidad con un terreno accidentado, con múltiples parcelas de cacao, aguacates, naranja agria y mandarinas. Rodeado de cañadas, ríos, derricaderos y amplias extensiones boscosas. Las viviendas están separadas entre sí, regularmente rodeados de cultivos.

Ministerio público, policía nacional y sus agencias, el ejército y sus distintos organismos, la fuerza aérea, el 911, la Defensa Civil, otros organismos de socorro y personal voluntario de la comunidad mantienen un amplio despliegue humano y logístico en la zona, con la participación de alrededor de 240 personas, incluyendo diversas unidades de búsqueda especializadas, reforzando las labores de rastreo cada día.

Entre ellos hay personal especializado en escalar, en inteligencia, en procesamiento de la escena del crimen, etc.

Desde el momento de la desaparición los vecinos fueron los primeros en sumarse al proceso de búsqueda.

perros especialistas en búsqueda

Como parte del equipo que participa en la búsqueda de Brianna están desplegados cuatro perros entrenados en localización de personas, tanto con vida como fallecidas.

Estos caninos trabajan siguiendo olores y rastros mínimos que permiten a los investigadores identificar rutas y ampliar los perímetros de búsqueda. Cada operativo inicia con muestras del olor de referencia de la niña, prendas u objetos personales, que según los especialistas, pueden conservar su utilidad por un tiempo significativo si han sido correctamente resguardadas.

Los perros trabajan entre tres y cuatro horas diarias, de acuerdo con las zonas que los investigadores determinan como prioritarias.

Entre ellos está Max, un labrador retriever de cinco años de la Defensa Civil, entrenado por Bomberos Unidos sin Fronteras, especializado en la búsqueda de personas desaparecidas en grandes áreas y zonas agrestes.

Desde Santo Domingo también fue trasladado Cheeto, un boyero australiano de tres años del Cuerpo Especializado de Mitigación de Emergencias y Rescate (CEMED), entrenado por Protección Civil de México para rastrear personas desaparecidas y fallecidas en terrenos de difícil acceso.

A este equipo se suma Cobby, un pastor alemán joven de la Fuerza Aérea, con asiento en Puerto Plata, entrenado desde los cuatro meses de edad para seguir el rastro de personas vivas en amplias extensiones.

En otro frente trabaja Zeus, un pastor alemán de la Unidad Humanitaria y de Rescate del Ejército, especializado en la localización de cadáveres, cuyo despliegue responde a los protocolos que se activan conforme avanza el tiempo sin resultados concluyentes.

Todos los caninos cuentan con una vida operativa limitada y, tras jornadas intensas, reciben periodos de descanso diseñados para proteger su bienestar. Este domingo, por cuarto día consecutivo, los perros continúan integrados a las brigadas que rastrean entre tres y cinco kilómetros a la redonda del lugar donde Brianna fue vista por última vez. Hasta el momento, ninguna persona se ha comunicado con la familia para pedir rescate ni para dar información sobre el paradero de la niña.

drones

La búsqueda de Brianna en Puerto Plata se ha reforzado por aire con el despliegue de ocho drones operados por la División de Aeronaves Tripuladas a Distancia del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911.

Las aeronaves sobrevuelan zonas clave del sector Barrero, en el municipio de Guananico, como parte de un operativo técnico que complementa los rastreos terrestres y fluviales.

Con autonomías de vuelo de entre 40 y 50 minutos, los drones están equipados con cámaras térmicas, sensores láser y sistemas de posicionamiento georreferenciado de alta precisión, capaces de detectar variaciones mínimas en el terreno.

El operativo aéreo cubre un radio aproximado de entre tres y cuatro kilómetros, con vuelos que se realizan a alturas de entre 300 y 400 pies, algunos de forma simultánea.

Entre los equipos utilizados figuran drones Matriz 400 de la marca DJI, diseñados para misiones prolongadas y transmisión de datos en tiempo real. El equipo humano está integrado por operadores y técnicos certificados por el Instituto Dominicano de Aviación Civil, quienes, en conjunto, han acumulado más de ocho horas de vuelo dentro de este operativo, utilizando al máximo cada batería para ampliar el tiempo efectivo de búsqueda.

Las operaciones se coordinan desde un vehículo tipo van que funciona como centro de mando, donde se cargan las baterías, se almacenan los equipos y se procesan las imágenes captadas.

Este análisis se apoya en un software de inteligencia artificial desarrollado por técnicos del sistema 911 con financiamiento de la Embajada de Estados Unidos, que integra información térmica, visual y geoespacial en tiempo real.

Con siete años de funcionamiento, la unidad ha participado en búsquedas y emergencias de alto impacto y ahora concentra todas sus capacidades técnicas en un solo objetivo: ampliar cada posibilidad de localizar a Brianna desde el aire.

conani se integra al proceso

De igual manera, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) se presentó en el lugar, donde sostuvo conversaciones con los familiares de la menor, como parte del acompañamiento institucional en el proceso. Buscando determinar cualquier detonante previo a la desaparición de Brianna.

familiares denuncian allanamientos

La abuela paterna de la niña, Carmen Genao, expresó a periodistas del Listín Diario que su vivienda ha sido allanada en dos ocasiones como parte de la investigación.

“Me revisaron hasta la gaveta de los panties, ¿tú crees que esas son formas?”, manifestó visiblemente afectada.

Además, las autoridades mantienen retenidos los teléfonos de varios miembros de la familia como parte de los levantamientos que se están haciendo.

personas detenidas bajo investigación

Genao indicó que existe la posibilidad de que en el transcurso del día sean puestos en libertad Carlos Manuel Genao, padre de la niña, y Andy Morel Genao, tío de la infante, quienes permanecen detenidos desde el 1 de enero para fines de investigación.

No obstante, las autoridades mantienen alrededor de cinco personas bajo investigación, mientras continúan los interrogatorios en el lugar, como parte del proceso para esclarecer la desaparición de la menor.

Avanzan las horas, familiares, comunitarios y autoridades mantienen la esperanza de encontrar con vida a la pequeña Brianna Genao, en medio de un operativo que continúa activo y de una comunidad que permanece en vilo, a la espera de respuestas sobre su paradero.

"Yo tengo la esperanza de encontrar a mi hija sana y salva, y que volvamos a estar en familia como siempre", explica Jessica González, madre de la menor.