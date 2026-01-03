Venezolanos en Ocoa expresan su alegría por captura de Nicolás Maduro

Venezolanos que residen en la provincia San José de Ocoa expresaron su alegría por la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Jaqueline Coromoto Chacín, madre de tres niños, expresó que ha anhelado la salida de Maduro del poder y espera la libertad de su amada patria.

"Estamos agradecidos con Dios porque nos dio la libertad. Él nos permite tener esta alegría de poder regresar. Hoy lloramos de alegría y felicidad", expresó con lágrimas Coromoto Chacin.

De su lado, José Briseño dio gracias a Dios porque "por fin vamos a hacer libres".

"Todos los que estamos afuera ahora podemos retornar a nuestro país en tranquilidad y paz", dijo.

Por su parte, Jesús Chacin, quien labora en un taller de fabricación de ventanas, en la entrada al barrio San Antonio de Ocoa, expresó que se siente feliz y le da gracias a Dios porque, según refirió, por fin va a llegar la libertad a su país.

"Yo tengo 7 años cumplidos en el país, un país bueno que me ha acogido bien, especialmente en Ocoa", indicó.

Maduro fue capturado por Estados Unidos, mientras se encontraba en su residencia en Caracas, Venezuela, la madrugada del sábado 3 de enero.

Hasta el momento, el presidente venezolano, junto a su esposa Cilia Flores, se encuentran bajo la supervisión estadounidense para dársele a conocer los cargos que se le presentan.