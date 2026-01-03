Policía retuvo motocicletas como prevención

Más de 130 motocicletas de diferentes marcas y cilindrajes fueron retenidas y varias personas fueron detenidas por la policía durante las Navidades 2025 y el inicio de este Año Nuevo 2026, como medida dirigida a prevenir accidentes y riñas, lo que redujo la demanda de atención médica en el hospital Dr. Elio Fiallo de esta provincia de Pedernales, según las estadísticas del 2 de enero.

El cuartel policial exhibía en sus alrededores más de 130 motocicletas retenidas, mientras varios detenidos fueron puestos en libertad, ya que fueron apresados por la uniformada para evitar escándalos en las vías y riñas durante las navidades y año nuevo en diferentes sectores, de acuerdo a los datos recibidos del oficial comandante de la institución en la zona.

Mediante el operativo, se pudo observar un incremento de estrictos controles de vigilancia en el seno de esta población fronteriza, lo que redujo en su totalidad los actos reñidos con la buena costumbre de esta población enclavada en la frontera durante dichas festividades.

Los servicios policiales eran constantes en motocicletas y camionetas con sus oficiales y agentes a bordo, que recorrían las diferentes calles de la ciudad con restricciones a los altos volúmenes de la música y a la circulación de motocicletas a alta velocidad, ruidos, sin luz y falta de documentos.

Miembros de seguridad del Ejército, el Cesfront y otros organismos cumplieron con sus labores.

También durante el operativo “Seguridad por la Vida 2025-2026” se pudieron captar camionetas de la Dirección Nacional de Migración y otras instituciones realizando su tareas de trabajos correspondientes encomendadas por dicho operativo en diferentes lugares de esta provincia fronteriza.