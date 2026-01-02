Monseñor Rodríguez exhorta a que el 2026 esté marcado por la honestidad

El arzobispo metropolitano de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, calificó como “indecente” el presunto caso de corrupción que involucra al Seguro Nacional de Salud (Senasa), al considerar que se trata de un hecho grave que atenta directamente contra la vida y la dignidad humana.

Durante su homilía con motivo del inicio del año 2026 y en el marco de la celebración de la Jornada Mundial de la Paz, el prelado denunció que el desfalco en Senasa se habría producido “a costa de la salud del pueblo”, señalando que algunos se habrían enriquecido jugando con la vida de los más vulnerables.

“Es el acto corrupto más indecente que hemos tenido durante el año 2025 y todavía no se ha llegado al fondo”, expresó.

Monseñor Rodríguez afirmó que la corrupción, la deshonestidad y el engaño forman parte de un mundo herido que necesita con urgencia una conversión ética y social. En ese sentido, exhortó a que el nuevo año no esté marcado por la impunidad, sino por la honestidad, la justicia y el respeto a la dignidad humana.

Al reflexionar sobre la realidad nacional e internacional, el presidente del episcopado dominicano también se refirió a los conflictos armados que afectan al mundo, especialmente las guerras entre Rusia y Ucrania, así como el prolongado y doloroso conflicto entre Israel y Palestina. Llamó a la comunidad internacional y a los fieles a elevar oraciones para que cesen las armas y se abran caminos de diálogo sincero que conduzcan a una paz justa y duradera.

En sintonía con el mensaje del Papa León XIV para la 59 Jornada Mundial de la Paz, titulada, monseñor Rodríguez recordó que la paz no es solo ausencia de guerra, sino un proceso que se construye día a día desde corazones libres de odio y desde estructuras sociales más justas.

Finalmente, el líder religioso instó a los ciudadanos y a las autoridades a asumir el 2026 como un tiempo propicio para hacer el bien, rechazar con hechos la corrupción y fortalecer las instituciones.

“Nuestro país clama por paz, por verdad, por instituciones fuertes y creíbles, y por ciudadanos coherentes”, subrayó, al tiempo que pidió la bendición de Dios para la República Dominicana y para todos los pueblos del mundo”, dijo.