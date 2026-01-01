Niño de 9 años sufre quemaduras de segundo grado tras manipular una bazuca en Gurabo, Santiago

Un niño de 9 años resultó con quemaduras de segundo grado tras manipular una denominada “bazuca”, un artefacto artesanal utilizado como fuegos artificiales, en un hecho ocurrido en la comunidad de Gurabo, al norte de la provincia de Santiago.

De acuerdo con las informaciones preliminares, el menor manipulaba el artefacto, elaborado de manera casera con latas, carburo y otros materiales explosivos, el cual produce fuertes detonaciones al ser activado. Durante la manipulación, el dispositivo explotó, provocándole lesiones de consideración.

El niño fue trasladado de emergencia por una unidad del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 hasta la Unidad de Quemados Dra. Thelma Rosario, ubicada en el Hospital Infantil Regional Universitario Dr. Arturo Grullón, donde recibe atenciones médicas especializadas.

El menor permanece bajo observación y que su pronóstico es reservado, debido al tipo y extensión de las quemaduras.

Juan Domínguez Mercado, residente en la zona donde ocurrió el hecho, manifestó su preocupación y le hizo un llamado a los padres y tutores a evitar que menores manipulen fuegos artificiales o artefactos explosivos artesanales, por el alto riesgo que representan para la vida y la integridad física, sobre todo a menores de edad.