Afectados por explosión esperan cumplan promesas

Las familias de la comunidad La Zanja, en el municipio de Sabana Iglesia, afectadas por la explosión de una tubería de alta presión que alimentaba el acueducto Cibao Central, confirmaron que han sido reubicadas en viviendas alquiladas por disposición del Gobierno, aunque manifestaron su preocupación de no ser olvidadas y reclamaron que se cumpla la promesa de reconstruir sus hogares.

Santiago Genaro, uno de los afectados por la explosión de la tubería explicó que, hasta el momento, las autoridades han estado cumpliendo con la reubicación de los damnificados.

“Sí, han estado cumpliendo, ya a mí y mis tres hermanos estamos en una casa alquilada aquí en Sabana Iglesia, gracias a Dios”, expresó.

Detalló que varias familias residían en una misma propiedad que resultó severamente afectada por la explosión.

“En la casa más destruida había tres viviendas: la casa paterna de mi padre, un anexo de un hermano y la vivienda de una hermana”, indicó.

Martina Plasencia, otra de las afectadas, señaló que las autoridades les prometieron la construcción de nuevas viviendas una vez concluyan los trabajos en la zona afectada.

“Ellos nos dijeron que cuando estos trabajos terminen y todo quede bien, nos van a hacer la casa como estaba. Nosotros tenemos terreno”, afirmó.

Sin embargo, aclaró que, aunque se recopilaron los datos de los afectados y personal de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) acudió al lugar, los trabajos de construcción aún no han iniciado.

Entre los afectados mencionó a Estefanía Placencia Genaro, Isabel Placencia Genaro y Martina Placencia Genaro, esta última actualmente reubicada junto a otras familias.

Isabel Plascencia sostuvo que las viviendas alquiladas cuentan con algunos enseres básicos.

“Nos dieron cama, nevera y estufa, solamente”, precisó. El afectado recordó que la avería había sido denunciada durante once meses antes de que ocurriera la explosión.

“Ellos vinieron varias veces, pero el trabajo era grande y había que hacer un presupuesto”, explicó.

Pese a la situación vivida, Santiago Genaro afirmó que las familias mantienen la esperanza de que el caso no sea olvidado.

“Estamos confiados. No es posible que nuestro presidente se olvide de este caso, ni el señor Andrés Cueto, administrador de Coraasan”, dijo.

Sobre el impacto emocional, reconoció que la experiencia ha sido difícil. “Nos hemos sentido traumatizados, porque una cosa así no es fácil, pero damos gracias a Dios que no hubo muertes. Eso es lo principal; lo material se recupera”, concluyó Genaro.

Las familias reiteraron su llamado a las autoridades para que se mantenga el acompañamiento y se materialice la construcción de las viviendas prometidas, a fin de poder recuperar la estabilidad perdida tras el incidente.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través del viceministro Oliver Nazario Brugal, explicó los detalles sobre los trabajos de intervención en la vía que comunica a la comunidad de La Zanja con Sabana Iglesia y otras localidades, la cual resultó seriamente afectada tras la explosión de una tubería de alta presión que abastece el acueducto Cibao Central.

Nazario Brugal explicó que las labores ejecutadas buscan restablecer la conectividad de la zona, garantizar la seguridad vial y corregir los daños estructurales provocados por el incidente, que impactó tanto la calzada como áreas aledañas.