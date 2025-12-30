Cable del tendido eléctrico cae sobre camioneta y electrocuta a dos jóvenes en Gaspar Hernández

Dos jóvenes fallecieron electrocutados cuando un cable del tendido eléctrico cayó sobre la camioneta en la que se desplazaban en la comunidad rural, El Jobo, en el municipio de Gaspar Hernández, provincia Espaillat.

Una de las víctimas fue identificada por las autoridades como Ángel Junior Rodríguez Rodríguez, oriundo de Santiago, según consta en su cédula de identidad y electoral.

En tanto que la otra persona fallecida no ha sido identificada ya que no portaba documentos personales al momento del incidente, ocurrido este lunes.

Según informaciones preliminares, ambos se dedicaban a la compra de metales y se habían trasladado desde la ciudad de Santiago hasta Gaspar Hernández con ese propósito.

Los cuerpos fueron levantados por las autoridades y trasladados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), para los fines de lugar.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido si la caída del cable eléctrico se produjo por un accidente o si fue provocada.