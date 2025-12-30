Avanzan trabajos para suministrar agua a Santiago y Moca

Más de 200 hombres de distintas instituciones del Estado vinculadas al sector agua y construcción trabajan de manera continua, día y noche, en la reparación de la tubería principal de 60 pulgadas del acueducto Cibao Central, cuya explosión ocurrida el 25 de diciembre, en plena Navidad, dejó sin el suministro a miles de personas en varias zonas de Santiago y la región Norte del país.

Los trabajos se concentran en la comunidad de La Zanja, en el municipio de Sabana Iglesia, donde brigadas técnicas avanzan en el proceso de encofrado del tramo de tubería sustituido, previo al vaciado del hormigón armado que permitirá reforzar la estructura afectada y garantizar mayor estabilidad y resistencia del sistema.

El director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), Andrés Cueto Rosario, aseguró que las labores no se han detenido desde el mismo momento en que ocurrió la avería, agradeciendo la comprensión de la población ante la magnitud del incidente.

“Seguimos aquí trabajando en la solución de esta avería. Primero, quiero darle gracias a Dios y a los santiagueros y santiagueras por haber entendido la magnitud de esta situación”, expresó.

Cueto Rosario destacó el respaldo recibido desde el Gobierno central, señalando que desde las 11:30 de la mañana del 25 de diciembre, cuando ocurrió la explosión, han contado con el apoyo permanente del presidente Luis Abinader; la vicepresidenta Raquel Peña; el ministro de la Presidencia, Ignacio Paliza.

Asimismo, del ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella; el director de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), Felipe Suberví; el director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud; la gobernadora de Santiago, Rosa Santos, así como del empresario Manuel Estrella.

“En este momento, el embarrillaje y el acero están en un 90%, mientras que la colocación de la madera para el vaciado ronda el 80%. Una vez concluida esa parte, comenzamos inmediatamente a vaciar el hormigón”, indicó Cueto Rosario, al precisar que el proceso de secado tomará alrededor de 16 horas, tras lo cual se iniciará la distribución del agua de manera gradual para evitar daños futuros.

El funcionario aclaró que no toda la ciudad de Santiago se encuentra afectada, ya que el acueducto de Nibaje continúa aportando entre 30 y 35 millones de galones diarios, abasteciendo el centro de la ciudad y barrios tradicionales.

Entre los sectores citó Los Pepines, Bellavista, La Yagüita, Pastor, La Joya, Baracoa, Pueblo Nuevo, El Ejido, Gurabo, Cerro Gurabo y el barrio Libertad, entre otros. Asimismo, señaló que los acueductos de Santiago Oeste, La Canela y Villa González operan con normalidad.

Indicó que las zonas más impactadas por la avería corresponden a Licey, Tamboril, Puñal y sectores del sureste de Santiago, como Dorado, El Embrujo, Llanos de Guarapo y comunidades aledañas, donde se mantiene un operativo especial de abastecimiento.

Ante la emergencia, Coraasan ha contratado los servicios de empresas privadas de transporte de agua, además de disponer de más de 30 camiones cisterna, que distribuyen el líquido de forma gratuita desde las 7:00 de la mañana hasta las 10:00 de la noche, priorizando comunidades vulnerables y centros de salud, donde se ha establecido un cordón sanitario especial.

“Ay ay ay, imagínate, comprando galones de agua para todo”, expresó Miguelina Altagracia.

Según cuentan los residentes de El Viejo Puerto Rico, han tenido que verse obligados a proveerse de botellones de agua, llegan incluso a adquirir hasta tres botellones al día para cubrir necesidades básicas como bañarse, limpiar y cocinar.

Además, varios moradores indicaron que también han tenido que trasladarse a zonas cercanas donde les facilitan el agua, lo que representa un gasto adicional, ya que deben pagar pasajes en motoconcho.

No obstante, informaron que el día de ayer de parte de productos Macier recibieron dos camiones de agua para el abastecimiento de la comunidad.

escasez de agua

En el sector Villa Bartola, algunos moradores como Maribel Bencosme, indicaron que han podido obtener una cantidad limitada de agua desde un aljibe ubicado en la parte alta de la comunidad, la cual es utilizada únicamente para labores básicas como limpiar el baño y el hogar, debido a que no es suficiente ni apta para el consumo humano.

Sin embargo, señalaron que la situación continúa siendo crítica, ya que los camiones y colmados suplidores de agua se encuentran escasos, situación que atribuyen al feriado del 25 de diciembre, cuando se agotaron los galones y botellones disponibles.

Los residentes manifestaron que esperan la llegada de nuevos suplidores a los colmados para poder proveerse de agua, mientras mantienen la esperanza de que el servicio sea restablecido, luego de que las autoridades informaran que existe la posibilidad de que el suministro retorne mañana.

En un recorrido realizado por periodistas de LISTÍN DIARIO en la zona, se pudo observar camiones cargados de galones de agua vacíos, evidencia de la alta demanda y la escasez que afecta actualmente a estas comunidades.

Cueto Rosario reiteró que la población puede comunicarse con Coraasan para solicitar el servicio de camiones cisterna gratuitos a través de su call center, cuyo número figura en la factura del servicio, o llamando al (809) 582-4043, asegurando que la institución está “presta y lista para servir” mientras se concluyen los trabajos y se normaliza el suministro.