Niños solo piden comer y dormir en Año Nuevo

La Navidad no significa lo mismo para todos, para unos es un árbol y regalos, mientras para otros, es algo mucho más básico: dormir o comer.

Arturo y Rafael (dos nombres ficticios que hemos utilizado para referirnos a dos adolescentes que viven en condición de calle), no se conocen desde siempre, pero comparten algo esencial: su sueño de fin de año es tener comida abundante y una cama caliente para dormir.

Arturo: el sueño de una cama

Arturo tiene 13 años, es un adolescente de Cienfuegos, no conoce a su papá y sobre su mamá cuenta “mamá anda en la calle bebiendo”. Su deseo de año nuevo es una cama caliente y una familia que lo proteja.

Dormir, para él, no es gratis. En la casa de su abuela hay que pagar para quedarse. Y aun pagando, no hay cama. Arturo duerme en el suelo, al lado de la puerta. La cama la ocupa su abuela con su marido. Él sí duerme en colchón.

“Yo tengo que salir a trabajar y traerle a mi abuela, lo que yo consigo para que ella me deje entrar a la casa y me deje dormir ahí, pero allá ella solamente tiene cama para Papito (el marido de la abuela), no para mí “, cuenta.

Para él la casa no representa seguridad, ya que si no hay dinero, no hay noche adentro. Si no paga, se queda fuera.

Nadie está pendiente de él. Nadie pregunta si llegó, si comió, si tiene dónde acostarse.

mamá, según cuenta, sale a la calle a “beber” y no se preocupa por él. Desde los 9 años vive en condición de calle. Trabaja cuidando vehículos, pidiendo, vendiendo flores, o cualquier cosa.

A veces vuelve a la casa. A veces no. No porque prefiera estar fuera, sino porque quedarse no siempre es posible. Dormir en familia no significa cuidado cuando un adolescente termina en el suelo, junto a una puerta.

“Yo me quedado a dormir en un parque, en el monumento, depende porque a veces yo estoy muy cansado y no he conseguido dinero”, explica.

Su vida mejoró al llegar a Acción Callejera, ahí conoció a un amigo a quien llamaremos Rafael, en cuya casa se queda cada noche para no dormir en la calle.

Arturo no va a las escuela, no volvió desde que estaba en tercer grado.

Rafael: el sueño de repetir

Rafael tiene 14 años, vive en el sector Los Salados en una casa de dos habitaciones que comparte con su mamá, su papá, y cinco de sus ocho hermanos, ya que otros dos de 15 y 16 están presos.

Para él, su sueño de Año Nuevo, es poder comer. La época navideña para él es una temporada donde puede comer y repetir.

“Normalmente uno no come así, uno come poco, lo que aparezca, aveces arroz, depende”. Lo dice sin queja, como quien ya aceptó una regla injusta.

En su casa son nueve contando a Arturo, que ahora se ha sumado al núcleo familiar. En su casa hay poco para muchos. A veces come una vez al día. A veces no. Cuando llega diciembre y escucha a otros hablar de cenas, de mesas llenas, lo que más extraña no es el regalo. Es sentarse y repetir. Comer caliente. Comer sin prisa.

En su casa, no hay presupuesto para comprarse una ropa nueva, por lo que quisiera el 31 poder estrenar un pantalón.

“Yo trabajo en la calle cuidando los vehículos o vendiendo flores, uno pide también en algunos lugares, se consigue el dinero”, cuenta como si ya fuera un adulto con la responsabilidad de tenerse que mantenerse.

En su casa todos viven muy apretados, ya que solamente tienen dos habitaciones para todos, ellos no tienen camarotes, y regularmente, duerme muchos en una cama.

“A veces yo me he quedado a dormir en el Monumento, y en otro lugar, cerca Las Carreras, aquí en la galería de Acción Callejera, pero después que yo entré aquí, yo no lo hago porque mi mamá llama al Profesor, para saber si yo vine”.

Rafael tuvo que iniciar nuevamente la primaria y actualmente usa el primer grado en tanda nocturna.

Acción Callejera

Acción callejera, tiene más de 35 años, trabajando con niñez en situación de calle y niños trabajadores que no viven necesariamente en la calle, pero que sí trabajan.

“Nosotros identificamos esos niños, por lo general Eduardo, y otra parte del equipo son los que saben hacer lo que se llaman ambulatorios, ahí es donde ellos conocen e identifican los chicos. Lo primero que ellos hacen es vincularse con los chicos y le explican lo que hacemos, para que los chicos tomen confianza y puedan venir al centro”, explica Carolina Olivo, directora de Acción Callejera.

Cuando el niño llega al centro, se vincula con la psicóloga que es la que hace el programa que el niño debe desarrollar en el centro, e inmediatamente entra la trabajadora social que hace un historial familiar de los chicos.

Eduardo, el profesor de la calle es parte del equipo y fue quien se acercó primero a Arturo y Rafael. No llegó con preguntas. Se sentó cerca. Escuchó. Volvió otro día. Así empieza el vínculo con niños.

En el caso de Rafael lo encontraron trabajando. Primero hablaron. Después vino la invitación a comer. Luego el baño, ya que los niños pueden ir a Acción Callejera a ducharse cada día, se le lava la ropa, se les da el desayuno, la comida y también se reintroducen en la escuela.