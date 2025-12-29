Escasez de agua se acentua en Santiago, FP reclama solución

A raíz de la explosión de una tubería matriz del acueducto Cibao Central, ocurrida el pasado miércoles en el municipio de Sabana Iglesia, Listin Diario realizó un recorrido por distintos sectores de Santiago, que han resultado afectados por falta del suministro del agua potable, mientras se realizan los trabajos de reparación de la estructura.

Ensanche Libertad, Ensanche Espaillat, Nibaje, El Ejido, en otras localidades en Santiago, atraviesan una severa escasez de agua potable, sin contar con asistencia oficial alternativa por parte de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan).

Comprando botellones de agua, con el líquido que lograron almacenar o dependiendo de la solidaridad entre vecinos, es como han resuelto los comunitarios la necesidad del preciado líquido.

“Un vecino nos está pasando agua de su cisterna”, explicó doña Teresa, residente del sector Ensanche Libertad, quien asegura que la situación se ha vuelto insostenible con el paso de los días.

"Tenemos que bañarnos en poncheras para usar esa agua en el inodoro" indicó Walter David, comerciante y residente del Ensanche Espaillat .

Los comunitarios afirman que CORAASAN no ha abastecido la zona con camiones de agua, como habían prometido hacer mientras se realizaban los trabajos de intervención de la tubería.

“Habían anunciado que iban a mandar un camión de agua, y todavía lo estamos esperando”, puntualizaron.

No obstante, en el ensache Espaillat, el servicio de agua potable no es consistente, por lo que sus residentes “han sabido buscarle la vuelta” a la situación, ya que dicen estar acostumbrados .

Camiones venden el agua

Desde aproximadamente las 4 de la mañana de este domingo, decenas de camiones realizan turnos para abastecerse de agua, en la toma que se encuentra ubicada frente a Coraasan, en Nibaje.

Los conductores, deben cotizar un ticket en Coraasan, cuyos precios varían entre 100 y 300 pesos, dependiendo el tamaño del camión, para poder llenarlos.

De acuerdo a los camioneros y vendedores, el precio varía dependiendo la distancia a la que deba ser trasladada el agua, pero los oscilan entre los 2800 pesos el camión, debido a la demanda que existe en este momento.

Marcos Ramírez, encargado del turno de la mañana en este punto de toma de agua, indicó que para las 11:40 de la mañana de este domingo, se habían despachado al menos 400 camiones llenos de agua, listos para revenderla.

Ciudadanos se trasladan a buscar agua

Asimismo, múltiples ciudadanos de distintas zonas de Santiago, se han estado trasladando a esta bomba, para llenar botellones y tanques de agua, de manera gratuita.

Un grupo de vecinas narraron a Listín Diario que se trasladaron desde Barrio Obrero hacia la toma de agua frente a Coraasan en Nibaje para abastecerse del liquido, debido a que no ha pasado un solo camión que pudiera suplirlos en su localidad.